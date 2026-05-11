تطوير ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية في مصر لتعزيز السيولة ودعم التنمية المجتمعية

قرار جديد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد استرداد الوثائق في صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة لزيادة المرونة المالية وحماية حقوق المستثمرين.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المنظومة المالية وتعزيز الدور المجتمعي للاستثمارات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تحت قيادة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 83 لسنة 2026.

هذا القرار لا يمثل مجرد تعديل إجرائي بسيط، بل يعكس رؤية عميقة لتطوير آليات عمل صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، وهي تلك الصناديق التي تدمج بين الربحية الاستثمارية والغاية الإنسانية، حيث يتم توجيه أرباحها أو جزء منها لدعم الأنشطة التنموية والمجتمعية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجاً وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية. إن هذه التعديلات تأتي في وقت يسعى فيه السوق المالي المصري إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الموجهة نحو العمل الخيري المؤسسي، مما يتطلب وجود قواعد تنظيمية تتسم بالشفافية والقدرة على التكيف مع متغيرات السوق، مع ضمان أقصى درجات الحماية لحقوق حملة الوثائق الذين يضعون ثقتهم في هذه الأدوات المالية المبتكرة.

أما من الناحية الفنية والإجرائية، فقد تناول القرار الجديد تفاصيل دقيقة تتعلق بآلية تنفيذ طلبات الاسترداد داخل هذه الصناديق. ففي السابق، كانت هناك قيود أكثر صرامة تربط بين عمليات الشراء والاسترداد، ولكن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في إدارة السيولة. حيث ينص القرار على أن يتم تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في ذات اليوم المحدد للإقفال.

وفي الحالات التي تتجاوز فيها طلبات الاسترداد حجم طلبات الشراء، يتم تطبيق نظام التخصيص النسبي، وهو نظام يضمن التوزيع العادل للسيولة المتاحة بناءً على نسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي الطلبات المقدمة. علاوة على ذلك، منح التعديل الجديد صلاحيات إضافية لمديري الاستثمار، حيث أجاز أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز قيمة طلبات الشراء، وذلك بشرط تقديم مبررات اقتصادية ومالية قوية من قبل مدير الاستثمار، والحصول على موافقة صريحة من مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف المختصة.

هذه المرونة تمنع تجميد السيولة وتسمح للصناديق بالاستجابة السريعة لاحتياجات المستثمرين دون الإضرار باستقرار الصندوق المالي على المدى الطويل. وبالنظر إلى واقع السوق المصرية، نجد أن هناك خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة تعمل حالياً، وتصل القيمة الإجمالية لصافي أصولها إلى نحو 1.1 مليار جنيه مصري. هذه الصناديق تخضع لإطار قانوني صارم يبدأ من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وصولاً إلى الرقابة المباشرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009.

إن السماح بتجاوز طلبات الاسترداد لطلبات الشراء وفق ضوابط محددة يعزز من جاذبية هذه الصناديق، حيث يشعر المستثمر أن أمواله ليست حبيسة قيود جامدة، بل تدار بعقلية استثمارية مرنة توازن بين الهدف الخيري والجدوى المالية. هذا التوازن هو المفتاح لزيادة تدفقات الاستثمارات في هذا القطاع، مما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية التي تمولها هذه الصناديق، سواء كانت في مجالات الصحة، التعليم، أو تطوير البنية التحتية للمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً.

ختاماً، يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية حلقة جديدة في سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحديث الأدوات المالية غير المصرفية في مصر. إن التركيز على كفاءة إدارة السيولة وحماية حقوق المستثمرين في آن واحد يرسل رسالة طمأنينة للأسواق المحلية والدولية حول نضج البيئة التنظيمية المصرية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تشجيع المزيد من المؤسسات والأفراد على تأسيس صناديق استثمار خيرية جديدة، مما يساهم في تحويل العمل الخيري من مجرد تبرعات فردية عابرة إلى استثمارات تنموية مستدامة تدار باحترافية عالية وتخضع لرقابة مؤسسية دقيقة، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع المصري ككل، ويدعم استقرار السوق وزيادة كفاءته التشغيلية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صناديق الاستثمار الخيرية الرقابة المالية إدارة السيولة الاستثمار التنموي سوق رأس المال

United States Latest News, United States Headlines