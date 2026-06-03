تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر: رقمنة شاملة وتحول رقمي

استعراض مراحل التحول الرقمي لمنظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، بدءًا من التطبيق التجريبي في 2024 وصولاً إلى الإطلاق الشامل في 2026، مع التركيز على تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة.

شهدت منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر نقلة نوعية خلال الفترة الماضية، حيث تم إطلاق مشروع التحول الرقمي الشامل بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

وفي اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تم استعراض المراحل التنفيذية للمشروع وأبرز نتائجه. وأكد مدبولي أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء وتيسير المعاملات الجماهيرية ودعم جهود الدولة في ملف الشمول المالي.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تيسير الحصول على الحقوق التأمينية، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وتوسيع قاعدة الاستفادة من آليات التحول الرقمي. واستعرض اللواء جمال عوض المراحل التدريجية للمشروع، بدءًا من التطبيق الفعلي في يوليو 2024 عبر حزمة خدمات أساسية بمكاتب جنوب ووسط القاهرة، ثم التوسع في نوفمبر من العام ذاته ليشمل كل مناطق العاصمة، وامتداد المنظومة في ديسمبر 2024 لتشمل محافظتي الدقهلية والشرقية.

وأوضح أن هذه المراحل التمهيدية نجحت في استيعاب النسبة الأكبر من المعاملات الجماهيرية اليومية، مما مهد لانطلاق مرحلة التشغيل التجريبي المتوازي بكل المقرات التأمينية على مستوى الجمهورية في مايو 2025، وصولاً إلى الإطلاق الرسمي والتشغيل الشامل في فبراير 2026. وأشار إلى أن هناك مجموعة عمل فنية مكلفة بمتابعة تشغيل المنظومة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتعامل الفوري مع أية حالات طارئة، مع المتابعة اللحظية والمستمرة لأداء المنظومة وتحديثها بشكل دوري.

وفيما يتعلق بإدارة المشروع، أكد عوض الالتزام الكامل بالمعايير العالمية والمهنية المعتمدة في جميع مراحل التنفيذ، بدءًا من دراسة الأنظمة الحالية قبل مرحلة التحليل، وإعداد النماذج التجريبية لتقليل المخاطر، وتحليل جميع الأنظمة وتوثيقها بشكل كامل، مع الفصل الواضح بين مراحل التحليل والتصميم والتطوير والاختبار والتشغيل الفعلي. كما استعرض معايير النقل الآمن للبيانات، والتي تعتمد على خطة منظمة وهيكلية تستخرج البيانات ثم تحملها على النظام الجديد، مع التحقق الدقيق من سلامة البيانات قبل النقل وبعده، والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف أثناء عملية النقل، وتشغيل متوازٍ للمنظومات يضمن صحة البيانات وتكاملها.

وحول مشروع ماكينات الخدمة الذاتية، أكد عوض استهداف التوسع في هذه التجربة لضمان سهولة الوصول للخدمات وتقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية. كما تم صرف المعاشات المستحقة عن شهري مايو ويونيو 2026 بشكل طبيعي، حيث بلغ إجمالي قيمة المعاشات الشهرية المنصرفة 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق، مع تبكير صرف معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتمثل هذه الجهود خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للدولة المصرية، نحو حوكمة الخدمات الحكومية وتحسين مستوى معيشة المواطنين





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التأمينات الاجتماعية التحول الرقمي مصر المعاشات الخدمات الحكومية

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