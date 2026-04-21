تطوير المنصة الإلكترونية للمتحف المصري الكبير لتعزيز تجربة الزوار وضمان أمان الحجوزات

كشف المتحف المصري الكبير عن إطلاق نسخة محدثة من منصته الإلكترونية لحجز التذاكر، بهدف تبسيط الإجراءات وحماية الزوار من المواقع المزورة، وذلك في أعقاب تحقيق المتحف إنجازاً عالمياً بوصوله للمركز الثالث ضمن أكثر المتاحف زيارة في العالم.

أعلن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن إطلاق نسخة مطورة ومتطورة من منصة الحجز الإلكتروني الخاصة بتذاكر دخول المتحف، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة الزوار وتسهيل كافة إجراءات الدخول.

وفي مستهل حديثه، توجه غنيم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الحكومة والشعب المصري، بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه المتحف بتصدره قائمة أكثر عشرة متاحف زيارة على مستوى العالم، حيث نجح المتحف في احتلال المركز الثالث عالمياً بعد أن استقطب نحو 6.5 مليون زائر منذ افتتاحه الرسمي، معتبراً هذا النجاح تتويجاً لسنوات طويلة من العمل الدؤوب والجهود الوطنية المتواصلة لتقديم هذا الصرح الحضاري للعالم. وأكد الدكتور غنيم أن الفلسفة التي يرتكز عليها المتحف المصري الكبير في عمله تقوم على توفير تجربة سياحية وثقافية متكاملة للزائر، بحيث لا تقتصر الزيارة على مجرد مشاهدة القطع الأثرية الفريدة فحسب، بل تمتد لتشمل سهولة عملية الحجز، ويسر وسلاسة إجراءات الدخول، وجودة الخدمات المقدمة داخل أروقة المتحف، بالإضافة إلى التركيز على الارتقاء بأسلوب تعامل الكوادر البشرية مع الزوار. وأوضح أنه بعد فترة من التشغيل التجريبي والفعلي، تم إجراء تحليل دقيق لعمليات الحجز، حيث تم رصد بعض الخطوات الروتينية التي يمكن اختصارها، وهو ما دفع إدارة المتحف إلى تطوير المنصة الإلكترونية بشكل جذري لتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة الاستخدام، بما يضمن للزائر إتمام عملية الحجز في وقت قياسي وبطريقة تتسم بالسرعة والوضوح التام، مما يعكس حرص الإدارة على مواكبة أحدث المعايير التقنية العالمية في إدارة المزارات السياحية الكبرى. وفي سياق متصل، كشف غنيم عن إجراءات أمنية مشددة اتخذتها إدارة المتحف لمواجهة التحديات السيبرانية، حيث تم رصد عدد من المواقع الإلكترونية المزورة داخل مصر وخارجها كانت تقوم بتقليد الموقع الرسمي للمتحف، مما أوقع عدداً من المستخدمين في فخ الاحتيال المالي. ولتجاوز هذه المعضلة، تم اتخاذ قرار استراتيجي بتغيير نطاق الموقع إلى النطاق الرسمي (.EG) لتعزيز الحماية الأمنية، ومنح المنصة طابعاً رسمياً يرتبط بهوية الدولة المصرية، الأمر الذي يرفع من مستويات الأمان السيبراني ويحد بشكل كبير من عمليات التزوير والاحتيال الرقمي. وقد شدد غنيم على أن هذه النسخة الجديدة من الموقع قد تم الإعلان عنها رسمياً من خلال بيان رسمي صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية، داعياً كافة الزوار من داخل مصر وخارجها إلى ضرورة الاعتماد الحصري على القنوات الرسمية عند التخطيط لزيارة المتحف، والابتعاد عن أي روابط غير موثقة، وذلك لضمان الحصول على تذاكر سليمة وتجنب أي تعقيدات تقنية أو قانونية قد تواجههم نتيجة التعامل مع منصات مجهولة، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات الرقمية لتلبية تطلعات الجمهور العالمي





المتحف المصري الكبير حجز التذاكر السياحة في مصر التحول الرقمي الآثار المصرية

