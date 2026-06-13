احتشد مئات المتظاهرين في ساحة أودنبلان بستوكهولم للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان، ومطالبة السويد بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

شهدت العاصمة السويد ية ستوكهولم ، يوم السبت، تظاهرة احتجاجية ضد الهجمات ال إسرائيل ية المستمرة على فلسطين و لبنان ، بدعوة من منظمات المجتمع المدني. وجمع المئات في ساحة أودنبلان، ورفعوا لافتات تستنكر مقتل الأطفال وقصف المدارس والمستشفيات في غزة ، وتندد بالهجمات على لبنان ، وتطالب بوقف الهجمات على غزة وإنهاء مبيعات الأسلحة من السويد إلى إسرائيل .

كما شارك في التظاهرة مجموعة من الإيرانيين احتجاجًا على سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه بلادهم. وأكد الناشط السويدي من أصل أذري آيدين أمير هاشمي أن إسرائيل لم تكن لتتمكن من تنفيذ عملياتها ضد الفلسطينيين دون دعم الدول الغربية، مشيرًا إلى أن حركة التضامن مع فلسطين تتعرض للقمع في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ووصف بعض الولايات الأمريكية التي تعتبر انتقاد إسرائيل جريمة.

وأضاف أنهم يواجهون ضغوطًا وتهديدات وخطابات كراهية وابتزازًا من جهات عملهم خلال نشاطهم، لكنهم لن يتراجعوا وسيواصلون دعم الشعب الفلسطيني رغم كل الضغوط. في التطورات الميدانية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 3756 شهيدًا و11632 جريحًا، بعد تسجيل 45 شهيدًا و149 مصابًا خلال الساعات الـ48 الماضية، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ويتصاعد العدوان الإسرائيلي يوميًا على لبنان في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل 2026، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، وتوغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على عشرة كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عامًا وتحديدًا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000. sperma除此之外，还有一位美国官员表示，华盛顿将在伊朗满足特定条件时减轻对其制裁。这一立场反映了美国在中东地区的外交策略，即将核问题与区域行为挂钩，同时试图通过制裁激励来推动伊朗遵守承诺。总的来说，事件突显了国际社会对中东冲突的复杂态度，涉及人权、外交和经济压力等多个层面





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