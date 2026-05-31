تظهر الآن نتائج الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي على فيس بوك

يمكن الوصول إلى النتائج من خلال بوابة التعليم الأساسي على مواقع محافظات القاهرة والجيزة. يتم الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني ومجاني داخل المدارس. يتم حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم إلى مدارس عربية. يتم الإعلان عن نتائج الصف الأول الإعدادي بشكل إلكتروني أيضًا. يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2026 بالألوان وليس الدرجات. يتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني من خلال الاختبارات فقط. يجب حضور التلميذ في الصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين. في حالة عدم الحضور، لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم المدرسة بإعداده في نهاية العام الدراسي.

تظهر الآن نتائج الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي على صفحات المدارس الرسمية على فيس بوك . تم نشر قوائم النتائج التي تبين اسم الطالب ورقم الجلوس و درجات ه في المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع والمجموع الكلي.

يمكن الوصول إلى نتائج محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي على موقع المحافظة. يمكن أيضًا الوصول إلى نتائج محافظة الجيزة من خلال بوابة التعليم الأساسي على موقع المحافظة. بالإضافة إلى الإعلان الإلكتروني، تحرص المدارس على إعلان النتائج بشكل مجاني في مكان واضح داخل مقراتها. في حالة عدم دفع المصروفات، يتم حجب درجات طلاب اللغات وتحويلهم إلى مدارس عربية.

يتم الإعلان عن نتائج الصف الأول الإعدادي بشكل إلكتروني أيضًا. تصرح المدارس بإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2026 بالألوان وليس الدرجات. ينتقل التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق. في حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار دور ثاني.

إذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى. يتم تقييم التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط. يجب حضور التلميذ في الصفين الأول والثاني من حلقة التعليم الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين. في حالة عدم الحضور، لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم المدرسة بإعداده في نهاية العام الدراسي.

يتم الإشراف على البرنامج العلاجي من قبل الإدارة التعليمية والمديرية وتخبر المدرسة ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاحه في اجتيازه أو عدمه





