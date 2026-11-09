تعادل درامي 4-4 بين يونايتد وأستون فيلا في أولد ترافورد

شهد ملعب أولد ترافورد مواجهة تاريخية انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تقلبات مفاجئة.

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 4-4 مواجهة مانشستر يونايتد وضيفه أستون فيلا ، التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب أولد ترافورد ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت المباراة قد شهدت إثارة كبيرة وتقلبات متواصلة في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

تقدم أستون فيلا المبكر والمفاجئ

وفاجأ أستون فيلا أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق أليسون، الذي استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء وسددها باتجاه المرمى. ثم أضاف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة، بعدما تابع كرة فشل الحارس سيني لامنس في التعامل معها بالشكل المطلوب.

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رد فعل مانشستر يونايتد السريع

ونجح مانشستر يونايتد في العودة سريعًا، بعدما حصل ماتيوس كونيا على ركلة جزاء إثر تعرضه للعرقلة داخل المنطقة، سجل منها برونو فيرنانديز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 15. واستمر ضغط أصحاب الأرض حتى أدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة 44، بعدما سجل هدفه الأول مع الفريق، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2.

استعادة أستون فيلا للقيادة قبل النهاية

ومع بداية الشوط الثاني، استعاد أستون فيلا تقدمه في الدقيقة 47، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر مخالفة من ديوجو دالوت، نفذها جون ماكجين بنجاح. ثم أضاف ليون جوريتسكا الهدف الرابع في الدقيقة 53، مستفيدًا من خطأ دفاعي بعدما أعاد ليني يورو الكرة برأسه باتجاه مرماه.

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اختتام درامي بثنائية يونايتد الأخيرة

ورفض مانشستر يونايتد الاستسلام، وقلص جوشوا زيركزي الفارق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90+1، قبل أن يخطف دورجو هدف التعادل الرابع في الدقيقة 90+5، لينقذ فريقه من الخسارة في مواجهة درامية.

تحديثات ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

واحتل مانشستر يونايتد المركز 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، فيما احتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 13 نقطة، في خطوة قد تغير ديناميكية الموسم بالنسبة للفريقين.