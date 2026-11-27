تعادل اتحاد جدة مع نيوم دون أهداف وتقدم قطر استضافة كأس العالم للناشئين 2026 بمشاركة 48 منتخباً وتأهل أفضل الفرق لدور الـ32.

حقق اتحاد جدة تعادلاً سلبياً أمام فريق نيوم خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بينهما، وسط متابعة كثيفة لأداء اللاعبين في هذا الجزء من اللقاء.

تفاصيل مباراة اتحاد جدة ونيوم

شهد الشوط الأول من المواجهة بين اتحاد جدة ونيوم غياباً للأهداف، حيث لم يتمكن أي من الفريقين من اختراق شبكة الخصم. يرى المحللون أن التكتيكات الدفاعية التي اعتمدت في هذا الجزء من المباراة سادت مجرى اللعب، مما أدى إلى جمود هجائي في كلا الفريقين.

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لا تزال النتائج النهائية للمباراة غير حاسمة، حيث سيعتمد تحديد الفائز على أداء الفرق في الشوط الثاني وعلى الفرص المتاحة.

قطر تستضيف كأس العالم للناشئين 2026

تستضيف دولة قطر النسخة الحادية والعشرين من بطولة كأس العالم للناشئين تحت سن 17 عاماً خلال الفترة المحددة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر من عام 2026.

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تشارك في هذه البطولة التاريخية 48 منتخباً وطنياً، وهي قفزة نوعية في حجم المشاركة مقارنة بالدورات السابقة، لتعكس الانتشار الواسع للعبة حول العالم.

يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 12 مجموعة، كل مجموعة تتكون من 4 فرق، مما يضمن تنافساً شرساً ومتكافئاً في الأدوار الأولى.

قواعد التأهل وتحديد المواجهات

تتأهل فرق المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى والثانية في كل مجموعة بشكل مباشر إلى المرحلة التالية من البطولة.

إلى جانب ذلك، سيتم اختيار أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعاتها للانضمام إلى المتأهلين مباشرة، ليشكلاً جولة دور الـ32.

سيتم ترتيب وتحديد مواجهات هذه المراحل بناءً على تصنيف الأداء، مع آلية صارمة تمنع مواجهتين منتخبين من المجموعة نفسها في هذا الدور.

سيناريو لعب دور الـ32

سيواجه متصدرو المجموعات المصنفة من 1 إلى 8، أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث بترتيب عكسي، لضمان العدالة التنافسية.

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على سبيل المثال، سيلتقي صاحب أعلى تصنيف بين متصدرو المجموعات مع صاحب أقل تصنيف بين المتأهلين في المركز الثالث.

كما سيلتقي الفريق الثاني بترتيب المجموعة مع الفريق الذي جاء قبل الأخير في ترتيب أصحاب المراكز الثالثة، مما يضيف تشويقاً للنتائج.

غياب الكرتي عن مواجهة بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن غياب اللاعب الكرتي عن مباراة المغرب الفاسي، مما يؤثر على التشكيلة المتوقعة للفريق.

تأتي هذه الإجابة قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي تقام حالياً في قطر يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026.

تشمل المشاركة أيضاً منتخبات عالمية مثل مصر، أوغندا، الأرجنتين، السعودية، وساحل العاج، بالإضافة إلى فرق من أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.