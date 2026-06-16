تعادل إيجابي بين السعودية وأوروجواي في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026

في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2026، تعادل منتخبا السعودية وأوروجواي 1-1 في مباراة مثيرة ضمن المجموعة الثامنة. سجل عبد الإله العمري هدف التقدم للسعودية في الشوط الأول، بينما عادل رونالد أراوخو لأوروجواي في الشوط الثاني. يشارك إلى أن المجموعة تضم أيضاً إسبانيا والرأس الأخضر، حيث التنافس على التأهل مفتوح.

انطلقت منافسات كأس العالم 2026 بمباراة multidأ between السعودية وأوروجواي ضمن المجموعة الثامنة ، حيث تعادل الفريقان 1-1. تقدم السعودية بهدف عبد الإله العمري في الدقيقة 40 من الشوط الأول، مما عكس أداءً منظماً وروحاً قتالية.

في الشوط الثاني، عادت أوروجواي بهدف رونالد أراوخو لتعديل النتيجة. رغم المحاولات المتأخرة من الجانبين، انتهت المباراة بالتعادل ليحصل كل فريق على نقطة. يتشارك المنتخب السعودي المجموعة مع إسبانيا والرأس الأخضر، حيث تبدو المنافسة مفتوحة على بطاقتي التأهل. يتوقع المراقبون أن تكون هذه النتيجة نقطة انطلاق إيجابية للسعودية في المونديال، بينما تواجه أوروجواي ضغطاً لتحقيق الفوز في المباريات القادمة





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كأس العالم 2026 منتخب السعودية منتخب أوروجواي المجموعة الثامنة تعادل 1-1 عبد الإله العمري رونالد أراوخو تصفيات كأس العالم

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