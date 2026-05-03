تعادل مثير بين ليفربول ومانشستر يونايتد في البريميرليج

انتهت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت إثارة وتشويقاً طوال شوطيها.

يشهد ملعب أنفيلد اليوم مواجهة نارية بين عملاقي الكرة الإنجليزية، ليفربول و مانشستر يونايتد ، في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو ما يعرف ب البريميرليج .

المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى ليفربول لتعزيز موقعه في المنافسة على لقب الدوري، بينما يطمح مانشستر يونايتد لتحسين ترتيبه في جدول الترتيب والتأهل للمسابقات الأوروبية. المباراة بدأت بحماس كبير من جانب الفريقين، وشهدت الدقائق الأولى محاولات متبادلة لفرض السيطرة على مجريات اللعب. لكن سرعان ما تمكن مانشستر يونايتد من مفاجأة جماهير ليفربول بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب ماتيوس كونيا، مما أثار حفيظة لاعبي الريدز.

ولم يكد ليفربول يستفيق من الصدمة حتى تلقى الهدف الثاني في الدقيقة الثانية عشرة عن طريق سيسوكو، ليضع مانشستر يونايتد نفسه في موقف مريح. خلال الشوط الأول، حاول ليفربول العودة إلى المباراة، وشن هجمات متتالية على مرمى مانشستر يونايتد، لكن دفاع الشياطين الحمر كان صلباً ومنظماً، وتمكن من إبعاد معظم الكرات الخطيرة. وفي الدقيقة السادسة والعشرين، أطلق برونو فيرنانديز تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار مرمى ليفربول.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين، أرسل لاعب مانشستر يونايتد عرضية خطيرة، لكن دفاع ليفربول تمكن من إبعادها ببراعة. وفي الدقيقة الحادية والأربعين، أطلق لاعب ليفربول تسديدة قوية، لكن حارس مرمى مانشستر يونايتد تصدى لها ببراعة. وفي نهاية الشوط الأول، احتسب حكم المباراة خمس دقائق وقت بدل ضائع، ولم يشهد هذا الوقت أي تغيير في النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء.

مع بداية الشوط الثاني، دخل ليفربول بتشكيلة أكثر هجومية، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة السابعة والأربعين عن طريق اللاعب دومينيك سوبوسلاي، الذي سجل هدفاً رائعاً من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. وبعدها، واصل ليفربول الضغط على مرمى مانشستر يونايتد، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والخمسين عن طريق اللاعب كودي جاكبو، الذي استغل تمريرة رائعة من زميله وسدد الكرة في الشباك.

بعد الهدف الثاني، اشتعلت المباراة، وأصبح اللعب أكثر إثارة وتشويقاً، حيث تبادل الفريقان الهجمات المرتدة، وكاد كل منهما أن يسجل هدفاً آخر. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في مواجهة مثيرة وشهدتندية عالية بين الفريقين. التشكيلة الأساسية لليفربول كانت مكونة من: حراسة المرمى: وودمان، خط الدفاع: كورتيس جونز، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، خط الوسط: ريان جرافينبيرج، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، خط الهجوم: جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

هذه المباراة تؤكد دائماً على المنافسة الشديدة بين هذين الفريقين العريقين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية





