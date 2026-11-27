ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر والعالم بعد قطوعات المياه بنجع حمادي وتراجع الدولار الأمريكي، مع ترقب قرارات الفيدرالي في ديسمبر.

شهدت حركة الأسعار في الأسواق المصرية والعالمية تطورات ملموسة خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ محلياً وعالمياً، بينما تزامنت هذه الحركة المالية مع الإعلان عن قطع المياه عن مدينة نجع حمادي لمدة 6 ساعات، مما أثار اهتمام المتابعين للشأن العام والاقتصادي على حد سواء. تأتي هذه القفزة في أسعار المعدن النفيس كنتيجة مباشرة لتراجع زخم صعود الدولار الأمريكي وتحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية، مما خفف الضغوط البيعية على الذهب وأعاد المستثمرين للشراء عند مستويات سعرية منخفضة.

تفاصيل ارتفاع سعر الذهب في مصر والعالم

أفاد الدكتور وليد فاروق، مدير "مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية"، أن جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 165 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس الخميس، ليسجل نحو 5810 جنيهات، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6640 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4980 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46480 جنيهًا، وقت كتابة التقرير. وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 113 دولارًا، لتسجل نحو 3680 دولارًا، مقارنة بمستوى إغلاق الخميس البالغ 3566.99 دولار، محققة ارتفاعًا يوميًا يقارب 3.2%.

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ولفت المدير إلى أن السوق المحلية شهدت ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الخميس، إذ صعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا، بعدما افتتح التعاملات عند 5625 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 5645 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 14 دولارًا، بعدما افتتحت التعاملات عند 3580 دولارًا، واختتمت الجلسة عند 3566 دولارًا، في إطار تصحيح فني بعد الارتفاعات السابقة.

الوضع الفني والبيانات التاريخية للأسعار

وأوضح فاروق أن التعافي الحالي يأتي بعد موجة هبوط حادة، لكنه لم يعوض الخسائر السابقة بالكامل؛ إذ لا يزال جرام الذهب عيار 21 أقل من مستواه في بداية نوفمبر البالغ 6160 جنيهًا بنحو 350 جنيهًا، بما يعادل تراجعًا نسبته 5.7%. وعالميًا، تقل الأوقية عن مستوى 3875 دولارًا المسجل في بداية نوفمبر بنحو 195 دولارًا، بانخفاض يقارب 5%، ما يعكس استمرار الضغوط على المعدن النفيس رغم الارتداد المسجل خلال تعاملات اليوم.

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وعلى أساس أسبوعي، ارتفع جرام الذهب عيار 21 بنحو 310 جنيهات، مقارنة بمستوى 5500 جنيه المسجل في ختام الأسبوع السابق، محققًا صعودًا بنسبة 5.6%. وأضاف أن أداء الذهب منذ بداية عام 2026 لا يزال يعكس تراجعًا محدودًا محليًا وخسائر أكبر في البورصة العالمية؛ إذ يقل جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا عن مستوى 5830 جنيهًا المسجل في بداية العام، بتراجع يقارب 0.3%.

ولفت إلى أن المعدن النفيس لا يزال يبتعد بفارق كبير عن قمته التاريخية المسجلة في 29 يناير 2026؛ إذ تقل الأوقية بنحو 1946 دولارًا عن مستواها القياسي البالغ 5626 دولارًا، بانخفاض يقارب 34.6%. كما يقل جرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية بنحو 1790 جنيهًا عن قمته التاريخية البالغة 7600 جنيه، بتراجع يقارب 23.6%.

عوامل الطلب والسياسة النقدية الأمريكية

وأشار فاروق إلى أن توقف موجة صعود الدولار الأمريكي واستقرار أسواق الأسهم العالمية أسهما في عودة الطلب على الذهب، بعدما تعرض المعدن النفيس لضغوط بيعية خلال الجلسات الماضية، بالتزامن مع موجة تراجع حادة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ووضح أن بعض المستثمرين اضطروا إلى تسييل جانب من حيازاتهم من الذهب لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم، وهو ما زاد من حدة الضغوط على المعدن النفيس.

وبيّن أن انحسار الضغوط في أسواق الأسهم قلص الحاجة إلى عمليات البيع الاضطرارية، وسمح بعودة بعض المشترين إلى المعادن النفيسة، مستفيدين من تراجع الأسعار إلى مستويات جاذبة نسبيًا. وسجل الدولار تراجعًا بعد بلوغه أعلى مستوياته في نحو 22 شهرًا، ما خفف تكلفة شراء الذهب لحائزي العملات الأخرى، وعزز الطلب على المعدن النفيس خلال تعاملات الجمعة.

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ورغم التعافي، لا تزال توقعات السياسة النقدية الأمريكية تمثل أحد أبرز التحديات أمام استمرار صعود الذهب، بعدما عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة رهانات الأسواق على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر. وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بينما صعد المؤشر الأساسي إلى 3.3%.

وتتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، والذي يمثل الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة خلال عام 2026. وأوضح أن قرارات الاجتماع ستكون من العوامل الرئيسية المؤثرة في اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة والسياسة النقدية خلال عام 2027.