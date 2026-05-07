تعاون مصري إيطالي لتعزيز الاستقرار الإقليمي وبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره الإيطالي تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، مع التركيز على القضايا الإقليمية والمسار التفاوضي لضمان الأمن والاستقرار.

في إطار تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وروما، شهدت الساحة الدبلوماسية اتصالاً هاتفياً هاماً جمع بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي.

وقد عكس هذا الاتصال عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الجمهورية المصرية والجمهورية الإيطالية، حيث أكد الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر شمولية وتطوراً في مختلف المجالات. وأشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون المتميز القائم حالياً بين البلدين، مشدداً على أن مصر تتطلع بكل اهتمام إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق المصالح المشتركة التي تخدم الشعبين الصديقين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود وبناء شراكات اقتصادية متينة ومستدامة تعود بالنفع على الجانبين وتدفع عجلة التنمية في كلا البلدين.

وانتقل النقاش بين الوزيرين إلى الملفات الإقليمية الشائكة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الدكتور بدر عبد العاطي الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية، بالتنسيق الوثيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف خفض حدة التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط. وأكد عبد العاطي على أن الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه بشكل مستدام إلا من خلال تبني مقاربات سياسية شاملة، مشيراً في هذا السياق إلى الأهمية القصوى لدعم مسار المفاوضات القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأوضح أن الوصول إلى تسوية سياسية شاملة هو المخرج الوحيد لتجنب الانزلاق نحو صراعات أوسع نطاقاً قد تهدد الأمن العالمي، داعياً إلى ضرورة التمسك بالمسارات التفاوضية ومواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى تفاهمات ملموسة بين الأطراف المعنية، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإنهاء كافة أشكال العمليات العسكرية، وتخفيف حدة التوترات الإقليمية التي تؤثر سلباً على مسارات السلام والاستقرار. وفيما يتعلق بالوضع الإنساني والميداني في المناطق المتضررة من النزاعات، شدد وزير الخارجية المصري على أن موجة التصعيد الحالية في المنطقة يجب ألا تكون سبباً في تهميش أو تأجيل تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل.

وأوضح أن هذه المرحلة تتضمن بنوداً جوهرية لا تقبل التأجيل أو التراخي، وفي مقدمتها نشر قوة دولية لضمان الاستقرار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى المناطق المتضررة دون أي عوائق أو قيود بيروقراطية أو أمنية، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ برامج التعافي المبكر وإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة، لضمان عودة الحياة الطبيعية للسكان وتجنب تفاقم الأزمات الإنسانية التي قد تؤدي إلى موجات نزوح جديدة أو انهيار في الخدمات الأساسية. أما على صعيد الأوضاع في لبنان الشقيق، فقد جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، معرباً عن الرفض القاطع لأي محاولات للمساس بالسيادة اللبنانية أو سلامة أراضيه.

وأكد أن السبيل الوحيد لضمان استقرار الجنوب اللبناني ومنع اندلاع مواجهات واسعة يكمن في الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، والتنفيذ الدقيق والشامل لكافة بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بعيداً عن أي انتقائية في التطبيق، بما يحفظ أمن لبنان ويضمن عدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن تقديره البالغ للدور المحوري والبناء الذي تضطلع به مصر في إدارة الأزمات الإقليمية، مثمناً قدرة القاهرة على التنسيق مع مختلف القوى الدولية لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الصراعات.

واتفق الوزيران في ختام الاتصال على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق رفيع المستوى بين البلدين في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أن الدبلوماسية والحوار هما الأداتان الأكثر فعالية والخيارات الأمثل لمعالجة النزاعات ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم، بعيداً عن لغة التصعيد أو المواجهة العسكرية التي لا تجلب سوى المزيد من الدمار والمعاناة للشعوب البريئة وتعيق مسيرة التنمية والازدهار





مصر إيطاليا العلاقات الثنائية خفض التصعيد الأمن الإقليمي

