ارتفاع سعر الذهب في مصر وأسواق العالم بنسب 2.7% و2.2% على التوالي، مع تحسن الطلب المحلي واستمرار التقلبات العالمية بسبب مخاوف التضخم ومواقف الفيدرالي الأمريكي.

شهدت أسواق الذهب المحلية والعالمية خلال تعاملات يوم الاثنين 25 نوفمبر، انتعاشًا ملحوظًا جاء متزامنًا مع تراجع الدولار الأمريكي وهبوط عوائد السندات الأمريكية، مما ساهم في إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية بعد موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الماضي.

تفاصيل الأسعار المحلية والعالمية اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية بنحو 150 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات السبت الماضي عند 5500 جنيه، ليسجل نحو 5650 جنيهًا، بزيادة تقارب 2.7%. وفي السياق ذاته، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6457 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4843 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45200 جنيه، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة وقت كتابة التقرير.

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على الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بنحو 78 دولارًا مقارنة بإغلاق الجمعة عند 3538 دولارًا، لتسجل نحو 3616 دولارًا، بزيادة تقارب 2.2%، في محاولة لاسترداد جانب من خسائر الأسبوع الماضي التي تعرض فيها المعدن لضغوط قوية نتيجة تصفية المراكز الاستثمارية وتوفير السيولة لتغطية الخسائر في أسواق أخرى.

تراجع الأسعار على أساس أسبوعي وشهري

على الرغم من التعافي اليومي، لا يزال المعدن الأصفر يتحمل أعباء التراجعات الكبيرة، فقد فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 460 جنيهًا، بنسبة 7.7%، خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت 21 نوفمبر، متراجعًا من 5960 إلى 5500 جنيه. وفي المقابل، خسرت الأوقية نحو 347 دولارًا، بنسبة 8.9%، خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة 20 نوفمبر، من 3885 إلى 3538 دولارًا.

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وعلى أساس شهري، لا يزال جرام الذهب عيار 21 أقل بنحو 510 جنيهات من مستوى بداية نوفمبر البالغ 6160 جنيهًا، بانخفاض يقارب 8.3%، بينما تقل الأوقية بنحو 259 دولارًا عن مستوى 3875 دولارًا المسجل في بداية الشهر، بتراجع يقارب 6.7%، حتى بعد تعافي تعاملات اليوم.

أداء الذهب منذ بداية عام 2026

منذ بداية عام 2026، تراجع جرام الذهب عيار 21 بنحو 180 جنيهًا، بنسبة 3.1%، مقارنة بمستوى 5830 جنيهًا، فيما فقدت الأوقية نحو 702 دولار، بنسبة 16.3%، مقارنة بمستوى 4318 دولارًا في بداية العام. كما يوضح التحليل أن الأوقية لا تزال تقل بنحو 2010 دولارات عن قمتها التاريخية البالغة 5626 دولارًا، المسجلة في 29 يناير 2026، بما يعادل انخفاضًا يقارب 35.7%.

وبالمثل، يبتعد جرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية بنحو 1950 جنيهًا عن قمته البالغة 7600 جنيه، بنسبة تراجع تقارب 25.7%، مما يشير إلى استمرار التباعد الكبير بين الأسعار الحالية والمستويات التاريخية القياسية التي سجلها المعدن الثمين.

عوامل التعافي والمستقبل النقدي

أرجع الخبير المالي فاروق التعافي العالمي إلى تراجع جانب من الضغوط المرتبطة بالدولار وعوائد السندات الأمريكية، بالتزامن مع إعادة المستثمرين تقييم احتمالات تحركات الفائدة الأمريكية وتأثير اضطرابات أسواق الأسهم، خصوصًا أسهم التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي، على النشاط الاقتصادي العام.

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ويستفيد الذهب عادة من انخفاض عوائد السندات، باعتباره أصلًا لا يدر دخلًا دوريًا، كما يعزز ضعف الدولار جاذبيته للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وأشارت تصريحات ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، في خطابها يوم 20 نوفمبر، إلى استمرار قلقها من بقاء التضخم أعلى من المستهدف، مشككة في كفاية زيادة الفائدة المنفذة في سبتمبر لتغيير مساره.

تحركات الأسواق وتوقعات المستهلكين

تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بحثًا عن إشارات أكثر وضوحًا بشأن مسار أسعار الفائدة وتقييم البنك المركزي الأمريكي للتضخم والنشاط الاقتصادي. كما تنتظر الأسواق صدور بيانات الدخل والإنفاق الشخصي الأمريكية عن أكتوبر يوم الأربعاء 25 نوفمبر، بما تتضمنه من مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعد أحد المؤشرات المهمة في تقييم مسار التضخم.

أما عن تطورات السوق المصرية، فقد أوضح فاروق أن تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها المرتفعة أسهم في تنشيط حركة الشراء وزيادة إقبال المواطنين خلال الفترة الحالية، مع عودة شرائح من المشترين كانت قد أجلت قراراتها انتظارًا لمستويات سعرية أقل، مما يعكس استجابة طبيعية من جانب المستهلكين لانخفاض الأسعار.

وأكد فاروق أن الذهب يُعد في الأساس أداة لحفظ القيمة والادخار على المدى الطويل، وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة من المضاربة على تحركات الأسعار اليومية. ونصح الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار بتوزيع مشترياتهم وفقًا لقدراتهم المالية، وعدم ضخ كامل السيولة في عملية شراء واحدة، مع تجنب توجيه الأموال المخصصة للالتزامات القريبة إلى أصل تتسم أسعاره بالتقلبات الحادة.