تعاون استراتيجي بين كوريا الجنوبية والهند لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

دعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى تعزيز الشراكة مع الهند لتأمين ممرات الطاقة في مضيق هرمز، محذراً من تأثير التوترات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، وسط تطلعات لتوسيع التعاون في مجالات المعادن الحيوية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، دعا الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، إلى ضرورة إرساء تعاون وثيق ومكثف بين بلاده و الهند لضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز .

وجاءت هذه الدعوة في تصريحات هامة أدلى بها خلال مقابلة صحفية أجريت معه قبيل انعقاد القمة الثنائية التي تجمعه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أكد الرئيس أن التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، قد ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي، مما تطلب تحركاً دولياً عاجلاً. وأوضح الرئيس لي في حديثه لصحيفة تايمز أوف إنديا، أن الإغلاق الفعلي أو التهديد المستمر لهذا الممر الملاحي الحيوي قد أدى إلى موجة من التضخم العالمي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، فضلاً عن اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية للمواد الصناعية الأساسية. وأشار إلى أن كلاً من سيول ونيودلهي تعتمدان بشكل جوهري على منطقة الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتهما من الطاقة، مما يجعل أمن هذه الممرات البحرية قضية أمن قومي ترتبط ببقاء الدول واستقرار شعوبها. وشدد على أن بلاده لن تدخر جهداً في العمل مع الهند والشركاء الدوليين لضمان عدم تعرض الملاحة البحرية لأي مخاطر قد تهدد استدامة تدفق الطاقة. من جانبه، أشار الرئيس الكوري إلى أن رؤيته للمستقبل لا تقتصر على أمن الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل تنويع سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية والموارد الخام، وذلك لتقليل الاعتماد المفرط على مصادر قد تكون عرضة للتقلبات الجيوسياسية. وفي ذات السياق، كشفت تقارير صادرة عن وكالة رويترز أن هناك حراكاً دبلوماسياً موازياً، حيث أجرى رئيس أركان الجيش الباكستاني مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ركزت بشكل رئيسي على أن استمرار حصار أو توتر الأوضاع في مضيق هرمز يمثل عقبة رئيسية أمام أي محادثات سلام أو استقرار إقليمي في المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد القمة الكورية الهندية وضع خارطة طريق لتعاون متعدد الأطراف يضمن الإبحار الحر والآمن لجميع السفن عبر هذا الممر الاستراتيجي، مع تعزيز الروابط الاقتصادية والتقنية بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة والمواد الخام الاستراتيجية، في ظل حالة من عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي





