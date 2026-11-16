تعثر جلسة مجلس النواب الليبي في الزنتان بسبب إغلاق المطار وقوة اللواء الرابع

تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في الزنتان الإثنين بسبب تدخل قوات اللواء الرابع وإغلاق المطار، مما أدى لإدانة المجلس واعتبرته انتهاكاً للدستور واستقلال السلطة التشريعية.

تعثر بشكل كامل انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي ، التي كان مقرراً عقدها يوم الإثنين في مدينة الزنتان، بعد أن أدى إغلاق مطار المدينة إلى منع هبوط طائرة كانت تقل عدداً من أعضاء المجلس. وقد وصف البرلمان هذا التدخل باعتباره تدخلاً صريحاً في عمل السلطة التشريعية ، وعرقلة واضحة لممارسة اختصاصاتها الدستورية الموكلة إليه.

إغلاق المطار وتدخل القوات المسلحة

كشف المجلس البلدي بالزنتان عن دخوله في مفاوضات مع القوات العسكرية الموجودة داخل المطار، بهدف إخلاء المهبط والسماح للطائرة المدنية بالهبوط. ومنذ فجر يوم الإثنين، دخلت قوة مسلحة تابعة للواء الرابع، الموالي للمجلس الرئاسي، إلى مطار الزنتان لتأمينه، ومنعت هبوط أي طائرة مدنية أو عسكرية دون إذن مسبق.

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إدانات برلمانية وتحذيرات من انتهاك الدستور

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب تعذر انعقاد الجلسة، بينما رفضوا عقدها في المدينة انطلاقاً من الحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنب أي توترات داخل المدينة، مع التشديد على عدم انحيازهم لأي طرف من أطراف الأزمة الليبية. وأكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي تعذر عقد الجلسة، مشيرة إلى عدم إجراء أي ترتيبات حتى الآن لعقد جلسة في مدينة أخرى.

اعتبر مجلس النواب أن ما جرى يمثل انتهاكاً لاستقلال السلطة التشريعية واعتداءً على حقها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية، محملاً الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار المسؤولية القانونية عن الواقعة. وطالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذه الإجراءات ومحاسبتهم.

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تحليل سياسي حول تأثير التحديات الأمنية

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي وأحد قيادات التيار الوطني عثمان بن بركة، أن إغلاق مطار الزنتان يعكسان استمرار التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الرسمية في ليبيا. وأضاف أن تعطيل اجتماع البرلمان يمثل تصرفاً غير مسؤول، ويتعارض مع استقلال المؤسسة التشريعية ودورها المفترض في التعبير عن إرادة المواطنين.

أكد بن بركة أن ما جرى يثير تساؤلات بشأن صلاحيات الجهات العسكرية في اتخاذ إجراءات تؤثر على عمل المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أن التعامل مع الخلافات السياسية يجب أن يكون عبر الأطر القانونية والمؤسسية. وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد أهمومة أن العاصمة طرابلس تمثل مساحة جامعة لليبيين على اختلاف توجهاتهم وآرائهم.

مصير الجلسة وتأثيرها على الاستقرار السياسي

كان من المقرر أن تناقش الجلسة ملف توحيد المرتبات، في إطار مساعي مجلس النواب لمتابعة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الصلة بتوحيد الرواتب. وقرر المجلس أن تكون الزنتان المحطة التالية لاجتماعاته، بعدما عقد جلسته السابقة في مدينة سبها جنوب البلاد، لكن هذه الخطوة تعثرت بفعل التطورات الأمنية.

بينما لم يُحسم بعد مصير الجلسة أو موعد انعقادها المقبل، أعادت الواقعة تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه عمل المؤسسات الليبية. وأكدت بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أهمية اتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفه مجلس النواب بتهديد عمل المؤسسات الدستورية.