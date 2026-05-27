تعديل مواعيد غلق المحال والمطاعم خلال عيد الأضحى 2026

تعلن المحافظات عن مد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والكافيهات طوال أيام عيد الأضحى 2026، مع استمرار خدمات التوصيل والتيك أواي على مدار 24 ساعة، واستثناء محال البقالة والصيدليات من القرار.

في إطار الاستعدادات لاستقبال زوار ومقيمي شرم الشيخ والعين السخنة خلال وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026، أعلنت المحافظات على مستوى الجمهورية عن تعديل مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم.

يأتي هذا القرار تنفيذاً لتطبيق المواعيد الصيفية الدائمة التي أقرتها الحكومة لتتناسب مع زيادة النشاط السياحي والتجاري خلال فترة الأعياد والإجازات الرسمية. ووفقاً للتعديلات الجديدة، ستعمل المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى منتصف الليل طوال أيام العيد. أما المطاعم والكافيهات فستفتح أبوابها من الخامسة صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار الساعة دون انقطاع.

كما تم تحديد مواعيد عمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً، مع استثناء الورش التي تقع على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود لتستمر في تقديم خدماتها للعابرين والمركبات. وقد استثنى القرار عدداً من الأنشطة الأساسية من تطبيق مواعيد الغلق، منها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومحال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، بالإضافة إلى الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين والمصلين





