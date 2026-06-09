تعديلات ضريبية وضوابط العمرة وحجز الوحدات السكنية

تغطية أخبارية تشمل موافقة النواب على تعديلات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشقق، وشروط السكن البديل للإيجار القديم، واستعدادات موسم العمرة 1448، وإعلان بنك التعمير عن حجز الوحدات السكنية.

وافقت لجنة النواب على التعديلات المتعلقة بضرائب القيمة المضافة، كما حسمت الموقف بشأن ضريبة الشقق والأراضي. كما حددت خمسة شروط أساسية للحصول على السكن البديل في حالة الإيجار القديم، مع تحديد مهلة أخيرة للتقديم.

وفي الشأن السياحي، كشف أحمد وحيد، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ستعقد خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري اجتماعات مع بعض شركات السياحة للاستماع إلى رؤيتها حول موسم العمرة لعام 1448 هجريًا، وبلورة تلك الرؤى وعرضها على اللجنة العليا للحج والعمرة ووزارة السياحة والآثار للنظر فيها ودراستها قبل مناقشة الضوابط المنظمة لموسم العمرة خلال الموسم الجديد. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الضوابط المنظمة للعمرة للموسم الجديد خلال شهر يوليو المقبل، على أن تبدأ رحلات العمرة للمواطنين المصريين خلال شهر أغسطس 2026.

وذكر أنه من المرجح ألا تحدث تغييرات كبيرة في تلك الضوابط بالمقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين خلال موسم العمرة الماضي تجاوز مليون و400 ألف معتمر، وفقًا لدراسات السوق فإن أعداد المعتمرين خلال هذا الموسم لن تقل عن ذلك بل ربما تزيد، مشيرًا إلى أن موسم العمرة لعام 1447 هجريًا كان ناجحًا. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن خطوات حجز 48 ألف شقة من بنك التعمير والإسكان، مع توقع أسعار مختلفة لأنواع الشقق بينها الاجتماعي والفاخر





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ضريبة القيمة المضافة ضريبة الشقق السكن البديل موسم العمرة 1448 حجز وحدات سكنية

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