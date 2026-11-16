تعديلات قانون الكهرباء بـ87 لسنة 2015 لتعزيز كفاءة الطاقة والأمن القومي

مجلس النواب ينظر في تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لتعزيز كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات، وضمان التحول للاقتصاد الأخضر. التفاصيل

أطلقت النائبة رشا رمضان ، وكيل لجنة الطاقة ب مجلس النواب ، حملة توعية شاملة حول مشروع القانون الحكومي المقدم لتعديل أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مؤكدة أن هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل تحولاً جذرياً في السياسات الوطنية. يهدف هذا التعديل التشريعي إلى معالجة التحديات الهيكلية في قطاع الطاقة من خلال فرض التزامات قانونية ملزمة بدلاً من الإجراءات الطوعية، لضمان استدامة البنية التحتية للشبكات الكهربائية.

أهداف استراتيجية لتحسين كفاءة الطاقة

أكدت النائبة رشا رمضان أن التعديلات الجديدة تنبع من توجه الدولة الحازم نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة كركيزة أساسية، مما يساهم مباشرة في ضمان أمن الطاقة الوطني على المدى الطويل. تسعى هذه الإصلاحات إلى تحقيق التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال خفض الاعتماد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الذي يعد مصدراً رئيسياً للتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية.

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تعمل هذه التعديلات أيضاً كأداة فعالة لتخفيف الضغط الهائل على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، والتي تعاني من أعباء متزايدة بسبب النمو السكاني والصناعي. من خلال وضع أطر تشريعية وتنظيمية صارمة، تهدف الدولة إلى تعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد في النظام، متجاوزة بذلك مرحلة الحث الطوعي إلى التزام قانوني محدد وعالي الفعالية.

تعزيز صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

تشمل الأهداف الرئيسية للمشروع توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لتمكينه من ممارسة سلطات أوسع في إدارة القطاع. سيتم منح الجهاز الجديد صلاحية منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، مما يعزز قدرته على الرقابة المباشرة.

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يحدد المشروع أيضاً الجهات المسؤولة بوضوح عن وضع السياسات والمعايير الفنية التي تحكم عمل جميع الأطراف في السلسلة الكهربائية. هذا التوضيح يهدف إلى منع التداخل في الصلاحيات وضمان تنفيذ معايير موحدة وعالية الجودة عبر جميع مراحل إنتاج وتوزيع الكهرباء، مما يرفع من كفاءة المنظومة ككل.

فرض بطاقات الكفاءة وتشديد العقوبات

تفرض التعديلات الجديدة إلزاماً على المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على جميع الأجهزة والمعدات. هذه البطاقات ستكون إلزامية لكل الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، لضمان شفافية المعلومات للمستهلكين وتشجيعهم على شراء الأجهزة الموفرة للطاقة.

في سبيل تحقيق الردع اللازم، تم تشديد العقوبات والجزاءات المالية المفروضة على المخالفين، مع منح السلطات صلاحية مصادرة الأجهزة التي لا تلتزم بالمعايير المحددة. هذا الإجراء الجذري يهدف إلى تنظيف السوق من الأجهزة عالية الاستهلاك ومنخفضة الكفاءة، مما يساهم في تحقيق وفر اقتصادي ملموس للأفراد والدولة.

تعديلات جوهرية لتفادي الإشكاليات الدستورية

أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون الحكومي لتقديمه للنواب. شملت هذه التعديلات استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" لضمان خضوع الخدمات لنفس القواعد والرسوم والعقوبات المطبقة على الأنشطة.

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جاء هذا التعديل اللغوي الدقيق تلافيًا للإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، لمنع أي تداخل في الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا بسلطات أخرى. أكدت النائبة رشا رمضان أن التزام الدولة التشريعي الصريح سيسمح لها بتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة وواضحة.