تعدي سمسار عقارات على سيدة بالقاهرة، وحبس عقبه 5 سنوات

تضمنت التحقيقات التي أجريت في القضية التي نشرتها الأجهزة الأمنية، أن السيدة التي تعرضت للتعدي كانت قد اشتكيت من خلافات مع السمسار العقاري حول الجيرة، حيث قام الأخير بالتعدي عليها بالسب والضرب دون وقوع أي إصابات، وتم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحسب المادة 236 من قانون العقوبات يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع إذا جرح أو ضرب أحدا عمدا، وحسب المادة 240 يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس إذا جرى الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، وحسب المادة 236 إذا سبق ذلك الإصرار أو الترصد تكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنوات، وحسب المادة 240 إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد تكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشرين سنة، وحسب المادة 236 إذا لم يكن هناك إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وحسب المادة 240 تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات. وقد تم حبس المذكور 5 سنوات في قضية التعدي على السيدة بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سمسار عقارات في المقطم ب القاهرة ؛ لقيامه بالتعدي عليها وأهلها بالسب والضرب.

وبالفحص؛ أمكن تحديد الشاكية (طبيبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبسؤالها؛ أقرت بتضررها من (سمسار عقارات - مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب دون حدوث إصابات؛ لخلافات بينهما حول الجيرة. وتم ضبط المذكور، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية





