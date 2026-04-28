تعديلات حكومية شاملة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وخطة عمل وزارة التنمية المحلية

إطلاق مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالتزامن مع مناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى مستجدات نقابة المحامين ووزارة التعليم.

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة تعديلات شاملة على قانون التأمينات الاجتماعية وال معاشات ، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المستحقين. وتولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، وتعتبر نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف. وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة خطة عمل الوزارة للعام المالي 2026/2027.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الخطة، التي تتماشى مع برنامج عمل الحكومة الحالي وتستهدف مواجهة التحديات الراهنة. وأكدت الوزيرة على حرص الوزارة على إعداد رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة حتى عام 2030، بهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين. كما أشارت إلى أن الخطة السنوية 2026/2027 تعتبر ترجمة تنفيذية لتوجهات الدولة، وتتفق مع أولويات الحكومة في تعزيز كفاءة الخدمات بالمحافظات.

وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير الإدارة المحلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والمزايا التنافسية للمحافظات، بما يتماشى مع مستجدات الإدارة المحلية والمشروعات القومية الداعمة للتنمية. وقد تناول الاجتماع أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين في مختلف المحافظات، والتنسيقات الجارية بين القطاعات والجهات المختلفة التابعة للوزارة لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز قدرة المحافظات على التعامل مع التحديات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بملفات التغير المناخي وإدارة الأزمات وتحسين البنية التحتية في القطاعات الخدمية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد الساحة المصرية نشاطًا ملحوظًا على الصعيدين النقابي والتعليمي. فقد أعلنت نقابة المحامين عن عقد أول اجتماعات لجنة الحريات الأسبوع المقبل، وفتح باب الاشتراك في لجنتي الشباب والمرأة. وفي إطار دعم التعليم وتطويره، قام وزير التعليم بزيارة مدرسة الأورمان الثانوية، واصطحب رئيسي جامعة هيروشيما وسبريكس لمتابعة تطبيق مادة البرمجة عمليًا.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص الوزارة على تطوير المناهج الدراسية وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية. وتؤكد هذه المبادرات على التزام الحكومة بتعزيز التعليم وتطويره، وتوفير فرص متساوية للجميع. كما تعكس هذه الجهود اهتمام الحكومة بتطوير المجتمع المدني ودعم قضايا الحريات وحقوق الإنسان. وتعتبر هذه التطورات مؤشرًا إيجابيًا على التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتستمر الحكومة في بذل جهودها لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين. وتعتبر هذه التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات جزءًا من هذه الجهود، وتهدف إلى ضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المستحقين. وتؤكد الحكومة على أنها ستواصل العمل بجد لتحقيق هذه الأهداف، من خلال التعاون مع جميع الأطراف المعنية





