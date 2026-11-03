تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء.. إزالة معوقات استحقاق التعويضات

رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي تؤكد تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء لتسهيل الحقوق وإزالة المعوقات المالية والطبية عن المستحقين وأسرهم.

أكدت الدكتورة راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ب مجلس النواب ، على أهمية مشروع القانون الحكومي لتعديل أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مستهدفةً إزالة المعوقات القانونية والمالية. جاء ذلك خلال عرض التقرير النهائي للجنة المشتركة في الجلسة العامة، لمعالجة الثغرات التي تعيق وصول الحقوق إلى المستحقين بدقة وعدالة.

ضمان تنفيذ الالتزام الدستوري

وأوضحت الدكتورة راندا مصطفى أن الدستور المصري في المادة السادسة عشرة منه يلزم الدولة تكريما صادقا لشهداء الوطن، ورعاية شاملة لمصابي الثورة والمحاربين القدماء، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها. كما تضمن النص الدستوري العمل الجاد على توفير فرص عمل عادلة لهؤلاء الأبطال وأسرهم، لتعكس الدولة تقديرها الحقيقي لدمائهم الزكية.

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وأشارت إلى أن هذا الالتزام الدستوري الرفيع انعكس بشكل مباشر في صدور القانون رقم ست عشر لسنة ثمانية وعشرين الميلادية بإنشاء صندوق خاص لتكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وأكدت أن هذا الإجراء يجسد تفعيلًا حقيقيًا ومستدامًا للدستور، مشددةً على أن تضحيات هؤلاء الأبطال ليست مجرد صفحات في تاريخ الوطن، بل أمانة ثقلها ثقيل في عنق الدولة ومؤسساتها الرسمية.

معالجة المعوقات المالية والطبية

أشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن ضرورة التدخل التشريعي الفوري لتعديل بعض أحكامه، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بدقة. ويهدف هذا التعديل إلى إزالة كافة المعوقات البيروقراطية التي قد تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم الكاملة، من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات الأساسية.

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بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على إزالة العبء المالي المرتبط بتقديم المستندات الطبية المعقدة، وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز المصاحبة للإصابات. تأتي هذه التعديلات ضمن خطة شاملة لضمان سلاسة الإجراءات وسرعة إنجازها، مما يرفع المعاناة عن كاهل الأسر المحتاجة ويوفر لهم الدعم النفسي والمادي الذي يستحقونه.

موافقة اللجنة المشتركة

وأعلنت الدكتورة راندا مصطفى موافقة اللجنة المشتركة بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، مطالبين المجلس الموقر بالموافقة النهائية عليه ليصبح قانونًا نافذًا. وقد اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية المفصلة، وأجرت بشأنه مناقشات مستفيضة وواسعة شارك فيها ممثلون عن العديد من الوزارات المعنية.

وشملت المشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والمالية والصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي وشؤون المجالس النيابية. كما اشتملت اللجنة على ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تكريم الشهداء، لضمان تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ بنود القانون الجديد بفعالية.

جهود الدولة المستمرة للرعاية

أضافت أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها الدولة لتكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وتهدف هذه الجهود إلى تقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم في مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات الحيوية.

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وتسعى الحكومة من خلال هذا التعديل التشريعي إلى تعزيز منظومة الدعم الوطني، وضمان أن تحصل كل أسرة مستحقة على كامل حقوقها دون أي عراقيل أو تأخير غير مبرر. ويعكس هذا النهج الحزم والرؤية الواضحة لقيادات الدولة في الاهتمام بإنسان الجيش والشرطى والمصابين، وتكريمهم بما يليق بمقام تضحياتهم الجسيمة من أجل أمن الوطن واستقراره.