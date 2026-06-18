تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل استكمال Roles ومعالجة أزمة المناطق الأثرية

تعرف على أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما في ذلك التصالح في تغيير استخدام الجراجات ومعالجة مشكلة المناطق الأثرية،以及 إمكانية مد العمل بالقانون لمدة سنة إضافية.

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي ، وكيل لجنة الإدارة ال محلي ة بمجلس النواب، عن أبرز ال تعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء ، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد يتضمن ثماني نقاط رئيسية تهدف إلى معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون السابق وتقليل حالات رفض الطلبات.

من أبرز هذه التعديلات السماح باستكمال أعمال الدور لمن حصل على تصالح على الأعمدة فقط، مما يتيح له استكمال البناء وفق الضوابط المحددة. كما تشمل التعديلات التصالح في تغيير استخدام الجراجات التي تم تنفيذها قبل العمل بالقانون، حيث أن بعضها لا تصلح للاستخدام كجراجات وتم تحويلها إلى مخازن أو محلات أو أنشطة أخرى، ويؤكد الفيومي أن هذا التصالح لا يعني العمل دون ترخيص بل يمكّن من توفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة.

وتتضمن التعديلات أيضًا معالجة أزمة المناطق الأثرية، حيث كانت هناك أحياء كاملة في القاهرة محرومة من التصالح بسبب وقوعها داخل نطاقات أثرية، مما تسبب في تعطيل التصالح لعدد كبير من العقارات، ويأمل أن يساهم التعديل في حل أزمة منشآت كثيرة. إضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب واجهة العقار، خاصة إذا كان التصالح يخص وحدة واحدة داخل عقار يضم عشرات الوحدات، بينما يظل مالك العقار ملزمًا بتشطيب الواجهة عند التصالح على المبنى بالكامل.

ويشير الفيومي إلى وجود توجه لمد العمل بالقانون لمدة عام إضافي ليصبح الموعد النهائي في 2028 بدلاً من 2027، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين للتقدم بالطلبات





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