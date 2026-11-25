وزارة الاستثمار تعلن تعديلات جوهرية على قانون الشركات 159 لسنة 1981 لخفض نسبة الاكتتاب إلى 50% وإلغاء تمييز المصريين عن الأجانب في سوق المال.

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عن تطبيق تعديلات تشريعية جديدة ونافذة على قواعد تأسيس الشركات، والتي تستهدف بشكل مباشر تسهيل إجراءات الدخول إلى سوق المال، وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بعدم اكتمال التغطية الكاملة للأسهم، في خطوة جريئة لتحقيق تكافؤ حقيقي بين المستثمرين المصريين والأجانب. جاء هذا الإعلان كإجراء وقائي واستراتيجي لتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، وضمان استمرارية المشاريع الناشئة دون توقف إجباري ناتج عن عقبات بيروقراطية أو نقص في السيولة قصيرة الأجل.

ميكانيكية تعديلات المادة 19 من اللائحة التنفيذية

تتركز صلب هذه التعديلات في تعديل جوهرية تم إدخالها على المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والتي كانت تُعيق كثيرًا من مبادرات رواد الأعمال في مراحلهم التأسيسية الأولى. كان التشريع السابق يلزم الشركات بالاستكتاب في كامل رأس المال المصدر بنسبة مئة بالمئة قبل إتمام إجراءات التأسيس، مما كان يجعل المشروع عرضة للإلغاء أو التأخير إذا لم يتمكن من جذب كل الأسهم المطروحة. وبموجب القواعد المعدلة، أصبح من الممكن قانونيًا تحديد حد أدنى مرن لتغطية الاكتتاب، لا يقل عن خمسين بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للتداول، وذلك بدلاً من الشرط القديم الصارم. وفي حال تحقق هذه النسبة المحددة مسبقًا في نشرة الاكتتاب، يتم اعتبار هذه النسبة هي رأس المال المصدر للشركة بشكل نهائي، مما يسمح بإتمام جميع الإجراءات النظامية للتأسيس دون الحاجة إلى تعطيل المشروع أو تأجيله.

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ويشترط للالتزام بهذه القاعدة الجديدة أن تكون نشرة الاكتتاب التي تم على أساسها تحديد نسبة التغطية معتمدة رسميًا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان شفافية المعلومات وحماية حقوق المكتتبين وأصحاب رؤوس الأموال من أي ممارسات غير قانونية.

إلغاء شرط الاحتفاظ بنسبة 49 بالمائة للمستثمرين المصريين

في تطور آخر يواكب التطورات القانونية الحديثة، شملت التعديلات إلغاء الشرط الوارد سابقًا بالمادة 11، والذي كان يفرض عرض أربعة وتسعين بالمئة من أسهم الشركة في اكتتاب عام يقتصر حصريًا على المستثمرين المصريين، لمدة شهر كامل. تم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى أن هذا الشرط لا يجد سندًا قانونيًا صريحًا في نص القانون رقم 159 لسنة 1981 الأصلي، مما كان يخلق حالة من التمييز القانوني والإداري غير المبرر.

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يأتي هذا الإلغاء انسجامًا تامًا مع مبادئ قانون الاستثمار المصري، والذي يسعى جاهدًا لتحقيق المساواة في الفرص بين جميع المستثمرين بغض النظر عن جنسيتهم. وبذلك يتم إزالة حاجز زمني وإداري كان يفرض على الشركات الانتظار لفترة شهر لعرض الأسهم محليًا قبل السماح لأي مستثمر أجنبي بالمشاركة في الشراء.

وقد أكدت وزارة الاستثمار أن هذا الإلغاء يعكس التزام الدولة بفتح آفاق أوسع للاندماج في الأسواق العالمية، وجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للوكالات الاستثمارية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية التي تبحث عن بيئات عمل واضحة ومتناسقة مع المعايير الدولية.

الآثار الاقتصادية المباشرة ومستقبل جاذبية السوق

من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقليل كبير في القيود البيروقراطية المرتبطة بإجراءات الاكتتاب العام، مما يساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تأسيس الشركات الناشئة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية. إن إزالة فترة الانتظار الطويلة المرتبطة بشرط طرح نسبة من الأسهم للمصريين يعزز بشكل ملموس تكافؤ الفرص، ويقلل من التكاليف التشغيلية والصغيرة التي تتحملها الشركات أثناء مرحلة التأسيس الانتقالية.

كما تسهم هذه الخطوات في زيادة تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث يصبح من الأسهل على المستثمرين الدوليين الدخول إلى السوق المصرية دون التعرض لقيود مكانية أو زمنية غير مبررة. هذا الانفتاح المتعمد يدعم بشكل غير مباشر قيمة الجنيه المصري وثقة المستثمرين في استقرار البيئة التنظيمية.

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وعلى الصعيد المحلي، يمنح هذا التعديل رواد الأعمال المصريين ثقة أكبر ببدء مشاريعهم، حيث لا يعود نجاح تأسيس شركتهم مرهونًا بضرورة بيع جميع الأسهم في فترة زمنية ضيقة، مما يقلل من ضغوط السيولة النقدية ويسمح بإدارة أفضل للمخاطر المالية في المراحل الأولى من عمر الشركة.