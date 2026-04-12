تعديلات قانون الأحوال الشخصية: المطلقة تحصل على ثلث دخل الزوج، ومخاوف حول قانون فصل متعاطي المخدرات

يسلط هذا التقرير الضوء على مقترح قانون جديد لمنح المطلقة ثلث دخل زوجها، وتداعيات تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، بالإضافة إلى التساؤلات حول دور الذكاء الاصطناعي في الأمومة. كما يتضمن التقرير طلب إحاطة برلمانية بشأن تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات، ومطالبة وزيرة التضامن بوقف تداول فيديو انتحار، وإشارات إلى صفقة إدارية مرتقبة للأهلي.

تقدم النائب عمرو فهمي بمقترح قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية ، ويتضمن المقترح منح المطلقة ثلث دخل زوجها، وذلك في إطار سعي المشرع لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة المطلقة . يأتي هذا المقترح في ظل تزايد الاهتمام بقضايا المرأة وتوفير الدعم اللازم لها في مختلف مراحل حياتها، خاصة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. تهدف التعديلات المقترحة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المطلقات، وضمان حصولهن على حقوقهن الأساسية، وتمكينهن من مواصلة حياتهن بكرامة واستقرار.

كما يهدف المقترح إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع، وضمان مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وتحقيق التوازن الاجتماعي المنشود. وينتظر أن يشهد هذا المقترح مناقشات واسعة في مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يثير جدلاً واسعاً بين المؤيدين والمعارضين، وذلك نظراً لأهميته وتأثيره المحتمل على الأسرة والمجتمع.\من ناحية أخرى، أثار استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأمومة تساؤلات حول مدى إمكانية استغناء الأمهات عن استشارة الأطباء. تشهد تقنيات الذكاء الاصطناعي تطوراً سريعاً، مما يسمح لها بتقديم معلومات ونصائح طبية دقيقة وشخصية، مثل شات جي بي تي. ومع ذلك، يرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الخبرة الإنسانية والتشخيص الدقيق للطبيب، خاصة في الحالات المعقدة أو الطارئة. يؤكدون على أهمية الجمع بين التكنولوجيا والخبرة البشرية، واستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للطبيب، وليس بديلاً عنه. ويوصون بضرورة توخي الحذر عند الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المسائل الصحية، والتأكد من الحصول على استشارة طبية متخصصة عند الحاجة. ويتوقعون أن يشهد هذا المجال تطورات كبيرة في المستقبل، مع استمرار البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.\وفي سياق آخر، وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن أثر تطبيق قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات. أشار النائب إلى وجود ثغرات في تطبيق القانون تتسبب في فصل الموظفين دون وجه حق، مما يفقد التشريع فلسفته الأساسية المتمثلة في مكافحة الإدمان وحماية المجتمع. وأوضح أن بعض الأخطاء تتمثل في الاشتباه بتعاطي أدوية تحتوي على مواد مخدرة، مما يؤدي إلى وقف الموظف عن العمل. وطالب النائب بإعادة الكشف عن المخدرات في حال طلب الموظف أو تظلمه، ومنح فرصة للإيقاف المؤقت والإنذار للمتعاطين، مع إمكانية العودة إلى العمل بعد التعافي. كما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوقف تداول فيديو انتحار سيدة سموحة، داعية إلى الرحمة بالأطفال المتأثرين. وفي سياق آخر، يتجه النادي الأهلي نحو صفقة إدارية قوية، حيث تفاوض مع حارس مرمى برشلونة السابق لضمه إلى صفوفه





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines