تعديلات قانون الجمارك: مصر تسعى لتحويل الجمارك إلى محرك للنمو الاقتصادي

تؤكد مصر من خلال تعديلات قانون الجمارك على رؤيتها الاستراتيجية لتحويل مصلحة الجمارك من مجرد بوابة عبور إلى محرك للنمو الاقتصادي. تشمل التعديلات حزمة من التيسيرات لدعم الصناعة، وتعزيز كفاءة المنظومة الجمركية عبر آليات حديثة مثل التسجيل والتخليص المسبق ونظم إدارة المخاطر، بهدف تقليل زمن الإفراج عن الحاويات وخفض تكاليف الشحن ورفع رضا مجتمع الأعمال.

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة الحكومة على تعديلات قانون الجمارك تندرج ضمن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل مصلحة الجمارك من مجرد بوابة عبور للسلع إلى محرك أساسي للنمو ال اقتصاد ي في السنوات القادمة.

وأوضح العرجاوي أن قياس نجاح هذه الرؤية لن يعتمد على تقديرات عامة، بل سيتم من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، أبرزها خفض ملحوظ في زمن مكوث الحاويات بالموانئ، مما يعني تسريع وتيرة حركة التجارة وتقليل الفرص الضائعة على المستوردين والمصدرين. كما يشمل هذا القياس تقليل التكاليف المرتبطة بالشحن والنقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية للمستهلك وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. علاوة على ذلك، ستُقاس كفاءة الخدمات الجمركية من خلال رفع مستوى رضا مجتمع الأعمال الدولي، بما في ذلك المستوردون والمصدرون والوكلاء الملاحيون، عن جودة وسرعة وكفاءة الإجراءات الجمركية التي تقدمها المصلحة.

هذه المؤشرات مجتمعة ستعطي صورة واضحة عن مدى تحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات الجديدة.

وأضاف العرجاوي أن التعديلات الجديدة تتضمن حزمة شاملة من التيسيرات الهامة، مع التركيز بشكل خاص على تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاع الصناعي. ومن أبرز هذه التيسيرات، إتاحة إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على هذه المستلزمات، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية المباشرة على المستوردين. هذه الإجراءات تهدف بشكل مباشر إلى دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، وتمكينه من خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تقديم منتجات بأسعار أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

إن تسهيل استيراد المواد الخام ومستلزمات التصنيع يعد ركيزة أساسية لنمو الصناعة المحلية وزيادة طاقتها الإنتاجية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تمثل هذه التيسيرات الجمركية أحد المحركات الرئيسية لتنشيط حركة التجارة الدولية والمحلية، حيث تساهم ميكنة وتبسيط الإجراءات الجمركية في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن زيادة معدلات الإنتاج المحلي والتصدير للخارج.

ولفت العرجاوي الانتباه إلى أن أحد أبرز محاور التعديل القانوني الجديد يتركز على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية بأكملها من خلال تطبيق آليات حديثة ومتطورة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تيسير التجارة. تشمل هذه الآليات الجديدة تطبيق أنظمة متقدمة مثل التسجيل المسبق للشحنات، والذي يسمح ببدء إجراءات الفحص والتدقيق قبل وصول الشحنات إلى الموانئ، مما يقلل بشكل كبير من زمن بقائها.

كما يتم تطبيق نظام التخليص المسبق، الذي يتيح للمستوردين إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بهم قبل وصول البضائع، مما يسرع عملية استلامها. إلى جانب ذلك، يتم التركيز على نظم إدارة المخاطر، والتي تعتمد على تحليل البيانات والتكنولوجيا لتحديد الشحنات ذات المخاطر العالية التي تتطلب فحصاً دقيقاً، بينما تسمح بمرور الشحنات ذات المخاطر المنخفضة بسرعة.

تهدف هذه الأدوات المتكاملة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بشكل جذري والحد من ظاهرة التكدس داخل الموانئ، مما يحسن من كفاءة العمليات اللوجستية.

أكد العرجاوي أن التوسع في استخدام نظم إدارة المخاطر والذكاء الاصطناعي يعكس تقدماً ملموساً في جهود تحديث المنظومة الجمركية، مشدداً على أن التحول الرقمي الشامل وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية واليدوية يمثلان الركيزة الأساسية لرفع كفاءة الفحص وخفض التكاليف اللوجستية، وهو ما سينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines