اتحاد الكرة السلة يعيد جدولة مباراة الاتحاد السكندري والأهلي ليوم الاثنين، فيما يعلن أحمد حسام ميدو تبرع مليون جنيه لضحايا حادث الوراق.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة السيد عمرو مصيلحي إجراء تعديل جوهري على الجدول الزمني للمباراة الفاصلة الحاسمة ضمن نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، وذلك بتأجيل موعد التقائي بين نادي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي ليوم الاثنين المقبل بدلاً من يوم غدٍ السبت.

يأتي هذا القرار الصريح من قبل مسؤولي الاتحاد لتوفير أفضل الظروف الفنية والبدنية الممكنة للاعبين، حيث كان قد سبق أن خاض الفريقان مواجهتين متتاليتين وشاكيتين خلال فترة الـ48 ساعة الماضية، مما استدعى منحهم فرصة إضافية للراحة الجسدية وعملية الاستشفاء الشاملة قبل خوض هذا التحدي الكروي المفصلي.

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تأجيل نهائي الدوري المصري للسلة

أكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة السلة أن الهدف الأساسي من هذا التدخل الإداري هو منح الرياضيين فرصة حقيقية للن恢复 قدراتهم، مع الحرص الشديد على توفير مناخ ملائم للمباراة الفاصلة التي ستحدد هوية بطل دوري المرتبط لكرة السلة، في خطوة تعكس الاهتمام بالصحة الرياضية.

كما يسهم هذا التعديل الزمني الجديد في إتاحة الفرصة أمام الجماهير الغفيرة والمتحمسة لحضور المباراة المرتقبة في استادها المخصص، ومساندة الفريقين المتنافسين بكل قوة في المواجهة الحاسمة والمصيرية التي من شأنها تحديد هوية البطل النهائي للدوري المصري لهذا الموسم.

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مبادرة ميدو الخيرية لضحايا الحادث

أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن تقديمه دعماً مالياً واضحاً وجوهرياً لأسر ضحايا حادث دائري الوراق الأليم، الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الذين يحتاجون إلى الدعم المعنوي والمادي، وذلك من منطلق إنساني رفيع يهدف إلى مساعدة المتضررين.

كشف ميدو عبر حسابه الرسمي المتاح على منصة "إكس" عن قرار مؤسسة أحمد حسام الخيرية بتخصيص مليون جنيه مصري بالكامل لصالح أسر الضحايا، بهدف المساهمة المباشرة في تخفيف حدة معاناتهم النفسية والمادية، والوقوف بجانبهم بكل ثبات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها عائلاتهم.

وكتب نجم الزمالك السابق بشكل واضح وصريح على حسابه الاجتماعي: "قررت مؤسسة أحمد حسام الخيرية التبرع بمليون جنيه لأسر ضحايا حادث الوراق، سائلين الله عز وجل بأن ينعم على عائلات وأصدقاء ضحايا ومصابي الحادث بالمن والسلوى"، في إشارة إلى العزاء العميق والشفاء للمصابين.

مباريات كروية عالمية وإقليمية اليوم

تتجه الأنظار حالياً نحو عدد كبير من المباريات الرياضية الهامة، حيث يتصدر مباراة نوتنجهام فورست أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الصدارة، كما ينتظر الجماهير لقاء ليفانتي وراسينج سانتاندير في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة الاتحاد ونيوم في الدوري السعودي للمحترفين.

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وتستمر منافسات الدوريات الأوروبية بنشاط مكثف بإقامة مباريات في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا، في حين يشهد جدول اليوم عددًا من المواجهات الهامة ضمن منافسات كأس العالم للناشئين، التي تحظى باهتمام كبير من المتابعين الشباب والاحترافيين على حد سواء.

تحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري كبير ومتزايد، في ظل التنوع الكبير في المنافسات الرياضية التي تشمل الدوريات الأوروبية العريقة والعربية، إلى جانب المواجهات المرتقبة والمثيرة في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تعد منصة مهمة لاكتشاف المواهب الصاعدة.

كما يُتابع المشجعون مباراة الأندية التركية، حيث يلتقي نادي ألانيا سبور مع قونيا سبور في تمام الساعة 7 مساءً، والتي يمكن متابعتها عبر قنوات beIN Sports HD 2، ضمن حزمة المباريات النشطة التي تشغل بال عشاق الكرة اليوم.