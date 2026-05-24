تعدين تحت الأرض: آلية استخراج الذهب من أعماق الأرض وتعدين السطحي مقابل التعدين تحت الأرض

تحدث محمود عبد المجيد مهندس أول تعدين تحت الأرض، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر» عن آلية استخراج الذهب من أعماق الأرض، موضحًا أن التعدين تحت الأرض يُستخدم عندما تكون الخام على أعماق كبيرة يصعب الوصول إليها بالطرق السطحية. محمد السيد : ذهبية كأس العالم للسلاح بسويسرا خطوة مهمة لتحقيق ميدالية أولمبية جديدةضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصرالتعدين السطحي مقابل التعدين تحت الأرضأوضح المهندس، أن التعدين ينقسم إلى نوعين: التعدين المفتوح على سطح الأرض، والتعدين تحت الأرض الذي يُستخدم عند وجود الخام في أعماق كبيرة أو يصعب استخراجه اقتصاديًا بالطرق التقليدية. دراسات جيولوجية لتحديد أماكن الخامأشار إلى أن البداية تكون بعمليات استكشاف جيولوجي وحفر آبار لتحديد حجم وعمق الخام، ثم يتم بناء نموذج دقيق لتوزيع الخام تحت الأرض. تصميم الأنفاق وخطط الوصول للخامبعد الدراسات، يتم إعداد تصميم هندسي يحدد طريقة الوصول للخام بأقل تكلفة وأعلى درجة أمان، ثم يُسلم إلى فرق المساحة والتنفيذ. الحفر باستخدام معدات متخصصةلفت إلى استخدام معدات «الجامبو» التي تقوم بالحفر وتدعيم الصخور في نفس الوقت، تمهيدًا للوصول إلى مناطق الخام. التفجير واستخراج الصخوريتم شحن الصخور بمواد متفجرة داخل فتحات الحفر، ثم تفجيرها لاستخراج الخام، وهي مرحلة دقيقة يحتاج لتخطيط صارم. التهوية وتأمين بيئة العملأكد أهمية أنظمة التهوية بعد التفجير لسحب الغازات الضارة، لضمان سلامة العمال واستمرار العمل داخل الأنفاق بأمان.

