تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى تحقيق العدالة السريعة وحماية حقوق الأسرة

عضو الهيئة العليا لحزب الوفد يوضح تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، والتي تشمل إنشاء دوائر أسرة متخصصة وشرطة أسرة لتسريع التقاضي وتنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأمهات والأبناء.

أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي للأمهات والأبناء على حد سواء.

هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا العالقة، بل تسعى أيضًا إلى معالجة المشكلات الهيكلية التي تعيق تنفيذ الأحكام القضائية، مما يؤدي إلى إهدار الحقوق وتأخير حصول الأطراف المتنازعة على حقوقهم المستحقة. إن إنشاء دوائر أسرة متخصصة داخل كل محكمة جزئية يمثل آلية فعالة لضمان سرعة البت في المنازعات الأسرية، وتوفير بيئة قضائية متخصصة تفهم خصوصية هذه القضايا وتتعامل معها بحساسية وموضوعية.

هذا التخصص القضائي سيساهم بشكل كبير في تحسين جودة الأحكام الصادرة، وتقليل فرص الطعن فيها، وبالتالي تسريع عملية إنفاذها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المقترح المقدم يتضمن إنشاء قوة شرطة أسرة متخصصة، تتولى مسؤولية تنفيذ أحكام محاكم الأسرة بفعالية وسرعة، مما يقلل من حالات التهرب من التنفيذ ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية. هذه الشرطة المتخصصة ستكون مجهزة بالتدريب اللازم والوسائل الحديثة لتنفيذ الأحكام بكل حزم وصرامة، مع احترام حقوق وكرامة الأفراد.

أشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه نظام الأحوال الشخصية الحالي هو بطء الإجراءات القانونية وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية. هذا البطء يؤدي إلى تفاقم المشكلات الأسرية، وزيادة المعاناة للأمهات والأبناء، وإضعاف الثقة في النظام القضائي. ولذلك، فإن تسريع التقاضي وتطوير آليات التنفيذ يمثلان ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأسرة.

كما تطرق إلى مشكلة خطف الأطفال أو الامتناع عن تسليمهم للأم بعد انتهاء ساعات الزيارة، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تعكس خللاً في النظام الحالي، وتستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لوقفها. وأوضح أن الخلافات حول الزيارة غالبًا ما تكون ناتجة عن الإهانة التي يشعر بها أحد الطرفين أثناء عملية الزيارة، مما يدفع البعض إلى التهرب من الحضور أو الامتناع عن تسليم الأطفال.

ولحل هذه المشكلة، يجب وضع ضوابط واضحة ومنظمة لعملية الزيارة، تضمن احترام حقوق وكرامة جميع الأطراف، وتوفر بيئة آمنة ومريحة للأطفال. كما يجب توعية الآباء والأمهات بأهمية التعاون والتفاهم في تربية الأبناء، وتجنب إشراكهم في الخلافات الشخصية. وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم، وحماية مصلحة الطفل الفضلى.

هذه التعديلات لا تنطوي على أي تمييز ضد أحد الطرفين، بل تسعى إلى توفير إطار قانوني عادل ومنصف يحمي حقوق الجميع. وأوضح أن المقترح يتضمن ضمانات قوية للأب لزيارة ابنه، مع وضع ضوابط تمنع استغلال هذه الزيارة للإضرار بالطفل أو حرمان الأم من حضانته. كما يتضمن ضمانات للأم لحضانة ابنتها، مع حق الأب في رؤيتها والاطمئنان عليها. وأشار إلى أن آلية التنفيذ الجديدة، من خلال شرطة الأسرة المتخصصة، ستضمن احترام هذه الحقوق والضمانات، ومنع أي محاولة لانتهاكها.

إن هذه التعديلات المقترحة تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح نظام الأحوال الشخصية، وتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأسرة. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والأسرية في مصر، وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد والمواطنين





