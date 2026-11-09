تعديل الحد الأدنى للمعاشات.. تفاصيل جديدة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويناير 2027

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعلن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، مع توضيح شروط الاستفادة لـ 380 ألف مستفيد.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق تعديل جوهري على الحد الأدنى للمعاشات ، حيث من المقرر أن يرتفع هذا الحد إلى 2080 جنيهًا مصريًا اعتبارًا من شهر يناير عام 2027. تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات تحسين الأوضاع المعيشية، وتستهدف تحديدًا أصحاب المعاشات الذين استوفوا الشروط التأمينية الخاصة بمدة الاشتراك وقيمة الأجر الأساسي.

تفاصيل الحد الأدنى الجديد للمعاشات

يبدأ تطبيق القيمة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات فعليًا مع بداية العام المقبل، لتحل محل القيم السابقة التي كانت سارية. يرتبط هذا التعديل المباشر بفئة محددة من المواطنين، وهي تلك التي استوفت شرط مدة الاشتراك التأميني والبالغة 15 عامًا كاملة. كما يشترط أن يكون الاشتراك قد سُدّد على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يبلغ قيمته الحالية 2700 جنيه مصري. وبالتالي، فإن الزيادة ليست عامة للجميع، بل مقتصرة على المستفيدين الذين تنطبق عليهم هذه الضوابط الدقيقة دون سواهم.

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عدد المستفيدين والشروط التأمينية

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عدد المواطنين المستفيدين من هذا التعديل يصل إلى نحو 380 ألف مواطن فقط. ولا يشمل هذا العدد جميع أصحاب المعاشات أو المستفيدين عنهم، بل يقتصر على من جمعوا بين شرطي المدة وقيمة الأجر المحددة. ويشكل هذا الرقم نسبة محدودة مقارنة بإجمالي عدد المؤمن عليهم، مما يوضح الطبيعة المستهدفة لهذا التعديل المالي. ويجب على المواطنين التأكد من استيفائهم لشروط الاشتراك قبل توقع الاستفادة من هذه الزيادة المحددة في ميزانية المعاشات.

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مقارنة بزيادة يوليو 2026

يأتي هذا التعديل في ظل سياق أوسع من زيادة سابقة شملتها المعاشات بنسبة 15%، والتي بدأت سريان مفعولها في يوليو 2026. وقد استفادت من تلك الزيادة السابقة نحو 11.5 مليون مواطن، مما جعلها إجراءً أوسع نطاقًا من تعديل يناير 2027 الحالي. وقد بلغت التكلفة السنوية لتلك الزيادة السابقة نحو 70 مليار جنيه مصري، مع وصول الحد الأقصى لقيمة الزيادة فيها إلى 2505 جنيهات. ويختلف هذا الإجراء السابق جوهريًا عن التعديل الجديد من حيث النطاق والتكلفة والفئات المستهدفة بدقة.

دعم الحماية الاجتماعية

يأتي تطبيق هذه التعديلات كجزء من جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الدخل النقدي للمواطنين. وقد سبق أن صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق نسبة الـ 15% في يوليو 2026، في خطوة لتعزيز الاستقرار المعيشي. وتظل هذه الإجراءات متوازية مع جهود أخرى لاستقرار القطاع العام، حيث ركّز الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التركيز لا يقتصر على الأعداد فقط، بل يمتد إلى الجدارة والجودة. وتوضح هذه البيانات الشفافة حجم الاستثمار الحكومي في تحسين أوضاع المستفيدين من أنظمة التأمين الاجتماعي بشكل تدريجي ومستهدف.