رئيس الوزراء يشهد إطلاق حزمة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لتعزيز الاستثمار وتسهيل إجراءات التأسيس والتمويل.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر إطلاق حزمة تعديلات اللائحة التنفيذية ل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. ويأتي هذا الإطلاق بحضور كوكبة من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء البرلمان، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التحديث التشريعي في خريطة الاستثمار المحلية.

آليات التعديل وتشريعات التحديث

تتضمن حزمة التعديلات الجديدة التي أعدتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ما مجموعه 48 تعديلًا تشريعيًا يؤثر بشكل مباشر على أكثر من 45 مادة من نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الشركات. وقد شملت هذه التعديلات عمليات شاملة تجمع بين إجراء التعديلات على النصوص القائمة، وإلغاء بنود عديمة الفائدة، واستحداث قواعد تنظيمية جديدة تلبي متطلبات السوق الحديثة. إلى جانب التعديلات المباشرة، تتضمن الحزمة مجموعة من القواعد والإجراءات والقرارات المكملة التي تشكل إطارًا متكاملًا للتنظيم الاقتصادي. وتشمل هذه المكمّلات دليلًا مفصلًا للقواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم، بالإضافة إلى ضوابط دقيقة لاتفاقيات الشركاء والمساهمين، وقواعد تنظم عقود التمويل القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية، مما يخلق بيئة قانونية أكثر وضوحًا ومرونة.

Also read كوريا الشمالية تطرد السفير السويسري وتطالب بإغلاق البعثة الدبلوماسية

موقف وزارة الاستثمار والجهات المعنية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه الحزمة التنقيحية هي ثمرة عمل مكثف تقوم به لجنة متخصصة تولت مسؤولية مراجعة شاملة للوائح الحالية. وقد ركزت اللجنة على دراسة التحديات العملية التي تواجه مجتمع الأعمال والتفاعل الفعّال مع رؤى وملاحظات المستثمرين لضمان مواءمة التعديلات مع احتياجات السوق الحقيقية.

من جانبه، أوضح المستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات، أن العمل يهدف إلى تقديم تفاصيل دقيقة حول التطورات في قواعد تأسيس الشركات وإدارتها وتمويلها. وشدد على أن التيسيرات التي تم إدخالها تشمل جوانب جوهرية مثل عمليات التقييم، والطرح العام، وعقود الجمعيات العامة، مما يسهم في تقليل الأعباء البيروقراطية.

Advertisement

الأثر المباشر والمستقبل الاستثماري

ارتكزت هذه الإصلاحات على تنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى مصر، في ضوء الجهود المستمرة للدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحديث الأطر التشريعية. يهدف هذا النهج إلى تسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، بما يعزز بشكل كبير من تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن جاذبية مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن بناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة يستلزم تكامل السياسات والتشريعات، مما يسهم في زيادة الإنتاج والتوسع في الأنشطة الصناعية وتوفير فرص العمل. وتهدف التعديلات الجديدة إلى إحداث تغيير ملموس في تجربة المستثمر من خلال تيسير إجراءات التوسع وإتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في تعاملات الشركات.