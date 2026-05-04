تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام

تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية المصرية تسمح بالتصالح في بعض القضايا التي كانت تستوجب الإعدام، مع تحديد شروط وضوابط صارمة للتصالح، وتأكيد على عدم إمكانية التصالح في بعض الجرائم الخطيرة. كما وافق البرلمان على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية لتعزيز الأمن الاجتماعي.

أكد الدكتور مصطفى السعداوي، الأستاذ الموقر في القانون الجنائي، أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية تفتح آفاقًا جديدة للتصالح في بعض القضايا التي كانت في السابق محكومة ب الإعدام .

وأوضح الدكتور السعداوي أن هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر عام 2026، يتضمن مجموعة من الأحكام والقواعد الإجرائية التي تصب في مصلحة المتهمين، وتوفر لهم ضمانات قانونية أكبر. وأشار إلى أن محكمة النقض بدأت بالفعل في تطبيق بعض هذه التعديلات قبل الموعد المحدد لسريانها، مما يعكس حرص القضاء المصري على مواكبة التطورات التشريعية وتطبيقها بشكل عادل وفعال.

هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في المنظومة القضائية المصرية، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق المتهمين، وتعزيز مبادئ المصالحة والتسامح في المجتمع. وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب عن موافقة البرلمان على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطن البسيط وتوفير حياة كريمة له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، أن المشرع المصري أدرك أهمية وضع حد لبعض الجرائم الخطيرة، خاصة تلك التي تمس الحق في الحياة، وفي الوقت نفسه، رأى ضرورة إتاحة فرصة للتصالح في بعض الحالات، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن الأسر المتضررة وإيقاف نزيف الدماء. وأوضح أن القانون الجديد يسمح للمحكمة بتخفيف الحكم بالإعدام بدرجة أو درجتين في حالة تصالح ورثة المجني عليه، بشرط أن يكون التصالح شاملاً وكاملاً من جميع الورثة.

وأكد أن المشرع المصري لم يقرر إمكانية التصالح في جميع قضايا الإعدام، بل حددها ببعض الجرائم التي تسمح بذلك، مثل جرائم الثأر، بينما استثنى جرائم أخرى، مثل جريمة الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات، وجرائم الخطف، حيث لا يمكن للمحكمة تخفيف العقوبة في هذه الحالات. هذا التمييز يعكس حرص المشرع على حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمنه واستقراره.

الدكتور السعداوي استرسل في شرح تفاصيل التصالح في القانون الجديد، موضحًا أن التصالح يجب أن يكون كاملاً وشاملاً من جميع ورثة المجني عليه، ولا يجوز أن يكون جزئيًا أو من بعض الورثة فقط. وأكد أن المشرع المصري اشترط هذا الشرط لضمان تحقيق العدالة الكاملة للمجني عليه وأسرته، ولتجنب أي خلافات مستقبلية بين الورثة.

وأشار إلى أن هناك جرائم أخرى لا يجوز فيها التصالح، مثل جريمة الضرب المفضي إلى موت مع سبق الإصرار والترصد، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجريمة وتأثيرها المدمر على المجتمع. وأوضح أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق المتهمين، وتعزيز مبادئ المصالحة والتسامح في المجتمع، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار. هذه التعديلات تعكس رؤية شاملة ومتكاملة للمنظومة القضائية المصرية، وتسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على الاستثمار والتنمية.

إن تطبيق هذه التعديلات يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من قضاة ومحامين وأجهزة إنفاذ القانون، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قانون الإجراءات الجنائية الإعدام التصالح التعديلات القانونية التأمينات الاجتماعية محكمة النقض

United States Latest News, United States Headlines