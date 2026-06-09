تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة: إعفاءات واسعة للقطاع العقاري

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديلات ضريبة القيمة المضافة، مع إعفاء المباني والوحدات السكنية وغير السكنية من الضريبة، باستثناء مقار الأنشطة التجارية والخدمية. تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين توسيع الإعفاءات للأنشطة الاجتماعية والخدمية وتنظيم المعاملة الضريبية للمقار الإدارية.

وافقت لجنة الخطة والموازنة ب مجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، على تعديلات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ، وذلك بعد إعادة صياغة المادة 30 المتعلقة بالإعفاءات الضريبية في القطاع العقاري .

وتأتي هذه التعديلات بهدف تحقيق توازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والخدمي، وتنظيم المعاملة الضريبية للمقار الإدارية التي تستخدم في مزاولة الأنشطة التجارية والخدمية. وقد شملت التعديلات إعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، مع استثناء المقار التي تُستخدم في إدارة الأنشطة المتنوعة سواء كانت تجارية أو خدمية أو لها علاقة بالتعامل مع العملاء.

كما أعفت التعديلات من الضريبة المقار المخصصة لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي يحددها قرار من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير المعني. وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين ودعم القطاعات الحيوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتهدف التعديلات إلى تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة مناسبة للنشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الإيرادات الضريبية للدولة.

وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع العديد من الملاحظات والاستفسارات من النواب، حيث أكد وزير المالية أن التعديلات تمت بعد دراسة مستفيضة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وأنها تراعي البعد الاجتماعي والتنموي. كما شدد على أن الإعفاءات تشمل جميع الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والخدمي، مثل المستشفيات والمدارس ودور العبادة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمطالب العديد من النواب والمواطنين، وأنها ستسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن اللجنة ستعمل على متابعة تطبيق هذه التعديلات بشكل دقيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ومن المتوقع أن تحال التعديلات إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. وتعد ضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الإيرادات الضريبية في مصر، حيث تسهم بنسبة كبيرة في الموازنة العامة للدولة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

وقد لاقت التعديلات ترحيباً من جانب الخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن القطاع العقاري. كما أشاد ممثلو القطاع الخاص بهذه التعديلات، معتبرين أنها ستسهم في تنشيط السوق العقاري وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى خفض تكلفة الإسكان والخدمات المرتبطة به، مما ينعكس إيجاباً على المواطنين.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة المالية أنها ستواصل العمل على تطوير النظام الضريبي بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي





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