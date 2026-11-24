حكومة مصر تعلن عن حركة تنقلات واسعة لإدارة التموين بكفر الشيخ لتبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء الإداري بين 11 قيادة تموينية جديدة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ حركة تنقلات جديدة ومحدودة النطاق لتولي مهام إدارية في مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ. يأتي هذا الإجراء كخطوة تنظيمية تهدف إلى تطوير منظومة العمل الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر.

تفاصيل حركة تنقلات إداري التموين

شملت القائمة الرسمية لتغيير مواقع العمل اثني عشر إدارة تموينية رئيسية في المحافظة. وقع الاختيار على محمد رشدي رمضان مصطفى ليتولى منصب مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ خلفاً لإدارة بندر كفر الشيخ. وفي خطوة موازية، تعين محمد عبدالقوي عبدالرحمن خير الله مديراً لإدارة تموين بندر كفر الشيخ بدلاً من مركز كفر الشيخ السابق.

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استهداف مراكز استراتيجية للتنقل

في إطار استكمال الهيكل الإداري، تم تكليف محمود محمد عبدالسلام النوام بإدارة تموين مطوبس بدلاً من مركز دسوق. كما تولى محمد السيد محمد الصعيدي منصب مدير إدارة تموين قلين، بينما انتقل إيهاب محمد عباس لتسيير أعمال مدير إدارة تموين بندر دسوق بدلاً من الرياض. تم تكليف محمود محمد فاضل لإدارة تموين سيدي غازي بدلاً من الحامول.

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تعليق تكليفات مؤقتة وإدارية

أبقت الحركة على وضع مؤقت لوكلاء الإدارة في بعض المواقع الحيوية. فقد استمر تكليف سامح محمد محمد بسيوني بتسيير أعمال مدير إدارة تموين بلطيم، كما بقاء السعيد محمد يوسف الجوهري مسؤولاً عن إدارة تموين بيلا. سيتم تحديد مصير هذين المنصبين بالطرق القانونية المقررة لشغلها بشكل رسمي ومستقر مستقبلاً.

توجيهات الوزير لرفع الكفاءة

جاءت هذه القرارات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة رفع كفاءة الأداء الإداري. تهدف الآلية إلى تبادل الخبرات بين الإدارات المختلفة وتوزيع الأعباء الوظيفية لضمان استدامة العمل الخدمي في المراكز الأكثر ازدحاماً.