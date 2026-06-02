تعرف على هوية رفات عاملة نووية أمريكية مفقودة في نيو مكسيكو

تم التعرف على رفات ميليسا كاسيات، عاملة النووية المفقودة من مختبر لوس ألاموس، بعد عثر عليها في غابة نيو مكسيكو، فيما لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة سبب الوفاة، في قضية أثارت تكهنات حول سلسلةوفيات العلماء المفقودين في أمريكا.

تم التعرف على رفات بشرية عثر عليها في غابة نيو مكسيكو الشهر الماضي، وتبين أنها تعود لعاملة نووية أمريكية اختفت قبل نحو عام وتدعى ميليسا كاسياس التي كانت تعمل مساعدة إدارية في مختبر لوس ألاموس الأمريكي للأبحاث النووية، وكانت قد أبلغ عن فقدانها في يونيو الماضي.

كانت قضيتها جزءًا من تكهنات واسعة النطاق حول سلسلة من الوفيات والاختفاءات في الأوساط العلمية الأمريكية. أبلغ أحد المتنزهين السلطات في 28 مايو عن الرفات في غابة كارسون الوطنية، وعثر أيضًا على مسدس بالقرب من مكان الاختفاء، وفقًا لإذاعة بي بي سي البريطانية. أكد مكتب الطب الشرعي في نيو مكسيكو، في بيان، أن الجثة تعود لكاسياس، لكن لم يتم تحديد سبب الوفاة أو ملابساتها بعد، حيث لا يزال التحقيق جاريًا.

وقالت عائلتها في بيان على فيسبوك: هذا أمر يصعب استيعابه، قلوبنا مثقلة بالحزن، ونحن عازمون على مواصلة السعي لتحقيق العدالة. وأضاف البيان أنه تم العثور عليها في منطقة سبق تفتيشها. برز اختفاء كاسياس بشكل لافت في نظرية مؤامرة انتشرت على الإنترنت مطلع هذا العام، تتناول وفيات واختفاء ما لا يقل عن عشرة أشخاص مرتبطين بالبحث العلمي الأمريكي، وأشارت النظرية إلى أن وفياتهم واختفاءاتهم مرتبطة بعملهم.

قبل اختفائها، عملت كاسياس، البالغة من العمر 53 عامًا، في مختبر لوس ألاموس الوطني، حيث تجري أبحاث نووية دفاعية رائدة، وحيث طورت أولى الأسلحة الذرية في العالم خلال الحرب العالمية الثانية. أفادت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن فقدانها في 26 يونيو بعد أن لم تصل إلى عملها أو تعود إلى منزلها عقب زيارة ابنتها.

وقالت الشرطة: اكتشفت عائلتها لاحقًا أن متعلقاتها الشخصية، بما في ذلك حقيبتها وبطاقة هويتها وهواتفها المحمولة، قد تركت في مكانها، مما أثار القلق على سلامتها ودفع إلى فتح تحقيق في اختفائها. جمعت نظرية المؤامرة بين عدد من العلماء الذين وصفوا بالعلماء المفقودين، من بينهم جنرال متقاعد من سلاح الجو، ومهندس، وعامل نظافة، عملوا في مجالات متنوعة، من الصيدلة إلى أبحاث الفضاء، وكان من بينهم أستاذ فيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقد حظيت جريمة قتله على يد زميل سابق بتغطية إعلامية واسعة على الصعيدين الوطني والدولي.

بلغ الاهتمام بقضية العلماء المفقودين ذروته، ما دفع لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الإعلان عن فتح تحقيقات في هذه القضايا. كما علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الأمر، واصفًا حالات الاختفاء والوفاة بأنها خطيرة للغاية. حاول أفراد عائلاتهم دون جدوى دحض الشائعات بتفاصيل حول الوفيات.

توفي أحد الباحثين بمرض في القلب، بينما انتحر آخر على ما يبدو بعد أن صرحت زوجته بأنه كان في حالة يرثى لها إثر وفاة والديه فجأة في غضون ساعات قليلة





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