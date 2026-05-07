تعزيز التعاون الاستراتيجي بين هيئة ميناء دمياط والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتطوير آليات الفحص والرقابة

تفاصيل الزيارة التفقدية لرئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لميناء دمياط، والتي استهدفت مراجعة كفاءة المعامل الفنية وبحث سبل تسريع إجراءات الإفراج الجمركي لدعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

في إطار السعي المستمر لتطوير المنظومة اللوجستية وتحديث آليات الرقابة على التجارة الخارجية في مصر، استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك في زيارة ميدانية موسعة تهدف إلى تفقد سير العمل بمعامل فرع الهيئة بالميناء.

وقد شهد اللقاء حضوراً بارزاً من القيادات التنفيذية، حيث شارك المهندس السعيد أبو السعود، رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط، إلى جانب نخبة من قيادات الجهات الرقابية العاملة في الميناء، ورئيس جمعية المستثمرين بدمياط، بالإضافة إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط. وقد عكس هذا الحشد من المسؤولين مدى التنسيق والتكامل والترابط الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية بمنظومة العمل داخل الميناء، مما يؤكد على وجود رؤية موحدة تهدف إلى تذليل كافة العقبات أمام حركة تداول البضائع وتطوير الأداء المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة للدولة المصرية.

وقد تضمنت الزيارة جولة تفقدية دقيقة وشاملة داخل أروقة ومعامل فرع الهيئة، حيث اطلع الحضور على أحدث الإمكانيات الفنية والتقنية المتطورة التي تم تزويد المعامل بها مؤخراً. وأكد المسؤولون خلال الجولة على الدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به هذه المعامل في عمليات فحص وتحليل السلع والبضائع، سواء كانت واردة إلى السوق المحلي أو صادرة إلى الأسواق العالمية.

وتأتي هذه العمليات لضمان مطابقة كافة الشحنات للمواصفات القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها محلياً ودولياً، وهو ما يمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك المصري من السلع غير المطابقة للمواصفات، وفي الوقت ذاته يساهم في رفع جودة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مما يؤدي بالضرورة إلى زيادة حصص مصر التصديرية ودعم تدفقات العملة الصعبة. وفي سياق متصل، استعرض مسؤولو فرع الهيئة أمام اللواء مهندس عصام النجار تفاصيل الإجراءات المتبعة في أعمال الفحص والرقابة، مع التركيز على الآليات الحديثة التي يتم تطبيقها لتسريع دورة العمل وتقليل الفترات الزمنية المستغرقة في الفحص.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة البيانات، مما يساهم بشكل فعال في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وهو أمر حيوي لتقليل تكلفة التخزين على المستوردين والمصدرين، وزيادة معدلات دوران البضائع داخل الميناء، مما يرفع من كفاءة التشغيل الكلية. وقد شدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة استمرار وتكثيف التنسيق والتعاون المشترك بين هيئة ميناء دمياط والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة الجهات الرقابية والجمركية الأخرى.

وأشاروا إلى أن تحقيق التكامل في الأداء وتوحيد الجهود هو السبيل الوحيد لتيسير حركة التجارة العالمية وتعزيز كفاءة منظومة الإفراج عن البضائع، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم الاقتصاد القومي من خلال تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية عالمية. من جانبه، أعرب اللواء مهندس عصام النجار عن تقديره البالغ لما يشهده ميناء دمياط من طفرة تطويرية ملحوظة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن هذا التطور يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الانسيابية في تداول البضائع ورفع كفاءة الأداء الرقابي.

وفي ختام الزيارة، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله التزام هيئة ميناء دمياط الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجهات الرقابية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء وسرعة الإجراءات، مشيراً إلى أن الميناء يعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانته كمركز لوجستي محوري يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في تطوير قطاع النقل البحري واللوجستيات





