تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والتشيك.. وزير الاستثمار يبحث فرص الاستثمار والتكنولوجيا مع السفير التشيكي

ناقش الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير إيفان يوكِل، سفير التشيك بالقاهرة، سبل تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطينها وجذب الاستثمارات التشيكية إلى السوق المصري.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير ال استثمار وال تجارة الخارجية، اجتماعًا هامًا مع السفير إيفان يوكِل، سفير جمهورية التشيك في القاهرة، بحضور المستشار التجاري بالسفارة، أوندريه كوتشي.

تركزت المباحثات على استكشاف آفاق جديدة لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والتشيك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. وشملت المناقشات مجموعة واسعة من القضايا الحيوية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوسيع نطاق التعاون الاستثماري والمالي، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. أكد الدكتور محمد فريد صالح على أهمية جذب الاستثمارات النوعية التي تتجاوز مجرد عمليات التوريد التقليدية، وتستهدف توطين التكنولوجيا الفائقة في مصر.

وأشار إلى الطفرة الملحوظة في أداء القطاع الصناعي المصري خلال الأرباع الأخيرة، والتي تعكس الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية. كما استعرض الوزير خطط مصر الطموحة لإطلاق طروحات استثمارية كبرى وتطوير هوية رقمية جديدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.

وأوضح أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الخبرات التشيكية المتقدمة في مجال التكنولوجيا، وخاصة تقنيات الطائرات بدون طيار، لتطوير عمليات المسح والتحليل الجيولوجي في مناطق الجنوب وسيناء والصحراء الشرقية، مما يساهم في استغلال الثروات المعدنية بشكل أكثر كفاءة. كما أكد على حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب صناديق الاستثمار والمعاشات التشيكية إلى السوق المصري، والاستعداد الجاد لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في براغ، بهدف تحويل هذه التفاهمات إلى مشروعات إنتاجية ملموسة.

من جانبه، أعرب السفير إيفان يوكِل عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط نقل التكنولوجيا إلى مصر، بل العمل على توطين تصنيع المكونات محليًا، مما يساهم في بناء قاعدة تقنية قوية وتأهيل الكوادر المصرية في هذا القطاع الحيوي. واستعرض السفير نماذج ناجحة للاستثمارات التشيكية في مصر، مثل المشروع الضخم المقام في مدينة السادات بتكلفة 100 مليون دولار، والذي يمثل نموذجًا للتصنيع بغرض التصدير، حيث يوجه حاليًا 60% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، مع خطة لزيادة هذه النسبة إلى 100% في المستقبل القريب.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من رجال الأعمال التشيك إلى مصر، لتعزيز الروابط الاقتصادية وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة. كما تمت مناقشة آليات جذب رأس المال المخاطر التشيكي وصناديق المعاشات الكبرى، بما في ذلك صندوق (BPI)، إلى السوق المصري، مع التأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين هذه الصناديق من الاستثمار في مصر.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لبدء اجتماعات مكثفة لصياغة هذه التفاهمات في شكل مشروعات محددة، تمهيدًا لعرضها خلال أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في براغ، بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات الكبرى من كلا البلدين، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة والتصدير





