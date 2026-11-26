توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المياه ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الاستثمارات في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحقيق الأمن المائي في مصر من خلال شراكات مبتكرة.

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن عقد اجتماع استراتيجي رفيع المستوى مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ، بهدف حشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات المياه في مصر، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل هذه المشروعات الحيوية.

وقد شارك في هذا الاجتماع المحوري، كل من آري نعيم، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، ومنير فيروزي، المدير الإقليمي ورئيس قطاع استشارات المعاملات والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل الشركات بإفريقيا بالمؤسسة، بالإضافة إلى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع المائي.

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الاستراتيجية الجديدة لمنظومة المياه

أكد الدكتور سويلم أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه يمثل أحد التوجهات الاستراتيجية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وذلك من خلال تطوير نماذج مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية للمنظومة المائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل كبير وملموس.

مشروعات استثمارية ذات أولوية

وشرحت الوزارة أن هناك حزمة من المشروعات ذات الأولوية والقابلة للتمويل والاستثمار تم إعدادها بعناية، مشددة على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية في إعداد المشروعات وهيكلتها وحشد استثمارات القطاع الخاص، بالتنسيق الوثيق مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لضمان نجاح هذه المبادرات.

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التقنيات الحديثة ومعالجة المياه

استعرض اللقاء فرص التعاون في مجالات تقنية متقدمة مثل التغذية الاصطناعية للخزانات الجوفية، والتي تُعد مجالاً واعداً لتطبيق نماذج مبتكرة لمشاركة القطاع الخاص في إدارة الموارد المائية، حيث بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من خبرات المؤسسة في إعداد نموذج الأعمال الخاص بالمشروع، وهيكلته، وإجراء الدراسات المالية والاقتصادية اللازمة، وتحديد آليات الشراكة المناسبة مع القطاع الخاص.

التكامل مع الطاقة المتجددة

كما تناول النقاش فرص مشاركة القطاع الخاص في أعمال تأهيل وتشغيل محطات الرفع، في خطوة مهمة نحو تطوير نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن التوسع في تطبيقها بمشروعات أخرى ضمن حزمة المشروعات ذات الأولوية التي أعدتها الوزارة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية للإنتاج الكثيف للغذاء كحل متكامل للأمن المائي.

خارطة طريق للتنفيذ الفوري

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، لتحديد المشروعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، وتقييم مدى جاهزيتها للاستثمار، وإعداد خارطة طريق لتنفيذها، مع تحديد نقاط اتصال من الجانبين ووضع آلية للتنسيق والمتابعة، بما يسهم في تحويل فرص التعاون والاستثمار إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع تدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.