تعزيز التعاون المصري الأمريكي في مجال سلامة الغذاء وتطوير نظم الرقابة

استقبل رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الوزير المفوض للشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية لبحث سبل دعم التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء، وتبادل الخبرات، وتعزيز التجارة بين البلدين.

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية ل سلامة الغذاء ، بول أوليفا، الوزير المفوض للشؤون التجارية بالقسم التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، في لقاء بالغ الأهمية يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال سلامة الغذاء وتطوير نظم الرقابة على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المصرية.

وقد تركزت المناقشات حول سبل دعم هذا التعاون المشترك، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية المتخصصة، بهدف تحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة الغذائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ورفع كفاءة الإجراءات المتبعة في الرقابة على جودة وسلامة الأغذية. هذا بالإضافة إلى استعراض فرص التعاون المحتملة في مجالات التدريب وبناء القدرات للعاملين في قطاع سلامة الغذاء، وتطوير نظم تقييم المطابقة والاعتماد، بما يضمن توافق المنتجات الغذائية مع المعايير الدولية.

كما تناول اللقاء جوانب أخرى تتعلق بتطوير المناخ الاستثماري في مصر، حيث تم بحث خطط توسع صناعي جديدة تهدف إلى تعزيز إنتاج المشروبات وتعبئة المياه، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء منطقة استثمارية متخصصة في هذا المجال. وفي سياق متصل، تم التطرق إلى التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون منع الاحتكار، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الدولة في ضبط الأسواق وحماية المنافسة العادلة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك ويشجع على الاستثمار.

كما تم استعراض فعاليات معرض صنع في دمياط للأثاث الذي افتتحه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، بمشاركة 80 مشروعاً، والذي يمثل فرصة مهمة لدعم الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات المصرية. إن هذه اللقاءات المتعددة الأوجه تعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع الصناعة وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على حرص الهيئة التام على توطيد العلاقات التعاونية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف دعم وتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الهيئة تسعى باستمرار إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة على الأغذية، وتحديث الإجراءات التنظيمية بما يتماشى مع التطورات العالمية.

من جانبه، أعرب المسؤول الأمريكي عن تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء، مؤكداً على اهتمام الولايات المتحدة بتوسيع مجالات التعاون الفني والتجاري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان سلامة وتداول الغذاء الآمن للمستهلكين





