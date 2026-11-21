الجهاز التنظيمي ومؤسسات المجتمع المدني في الجيزة ينظمون ندوات توعوية لترشيد استهلاك المياه باستخدام قطع توفيرية والقانون رقم 172 لسنة 2025.

في إطار التوجيهات الصارمة من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز التكامل المؤسسي، نظم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، سلسلة فعاليات توعوية واسعة النطاق بمحافظة الجيزة.

وقد شملت هذه الفعاليات ندوات متخصصة أقيمت داخل أكاديمية الفنون، بمشاركة ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالإضافة إلى قيادات محلية وطلاب من أكاديمية الفنون، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتوسيع القاعدة المجتمعية المشاركة في الحفاظ على الموارد المائية.

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أهمية القطع الموفرة وترشيد الاستهلاك

أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن استخدام القطع الموفرة للمياه يُعد حلاً عملياً وفعالاً لخفض معدلات الاستهلاك دون المساس بكفاءة استخدام المياه أو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد حسن أن هذه القطع التقنية تسهم بشكل مباشر في الحد من الهدر المائي داخل المنازل والمنشآت المختلفة، كما تعزز كفاءة استغلال الموارد المائية المتاحة، مشدداً على ضرورة نشر الوعي المجتمعي بفوائدها وتشجيع المواطنين على تركيبها في منازلهم.

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دور الجمعيات الأهلية والشراكات الاستراتيجية

من جانبه، أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن مؤسسات العمل الأهلي تمثل شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، نظراً لما تملكه من انتشار جغرافي واسع وقواعد جماهيرية ممتدة في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي على أهمية التوسع في تركيب القطع الموفرة للمياه في مقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية لتصبح نموذجاً عملياً يُحتذى به، بالتوازي مع تكثيف الحملات الميدانية وطرق الأبواب لحث المواطنين على تبني هذه الممارسات.

وعبرت الدكتورة عبير عصام، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الجيزة، عن تقديرها العميق للتعاون المثمر مع الجهاز التنظيمي والاتحاد العام، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية في المحافظة تمتلك إمكانات كبيرة وشبكة واسعة تؤهلها للمساهمة الفاعلة في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.

تعزيز الوعي القانوني وحقوق المستهلك

يُعد نشر الوعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 محوراً أساسياً في استراتيجية الجهاز، حيث تهدف هذه الجهود إلى تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بدقة،以及与 التوعية بالضوابط المنظمة لتقديم خدمات المياه.

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كما أكد الجهاز على أهمية تعزيز معرفة المواطنين بآليات تقديم الشكاوى وسبل الحصول على حقوقهم، بما يدعم حماية المستهلك ويرسخ مبادئ الشفافية وجودة الخدمة في قطاع المياه والصرف الصحي عبر مختلف المناطق.

دور الشباب والمبادرات المستقبلية

أتاحت الفعاليات المقيمة في أكاديمية الفنون مساحة واسعة لمشاركة الطلاب، تأكيداً على أهمية الاستفادة من الطاقات الإبداعية للشباب في دعم الرسائل التوعوية ونشر ثقافة الحفاظ على المياه لشرائح واسعة من المجتمع.

وتأتي هذه الندوات ضمن سلسلة مستمرة من الفعاليات التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تفعيل بروتوكول التعاون المشترك وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لتحقيق الاستدامة المائية والحفاظ على حقوق المستهلكين.