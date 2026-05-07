تعزيز مكانة مصر السياحية العالمية: لقاء الرئيس السيسي ورئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة وآفاق النمو المستدام

استعراض شامل للقاء الرئيس السيسي مع رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة، ومناقشة دور القيادة السياسية في انتعاش القطاع السياحي وأثره الاقتصادي الكبير على الدولة المصرية وتطلعاتها المستقبلية

شهدت الدولة المصرية مؤخراً تحركاً استراتيجياً رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مانفريدي ليفيبفر دوفيديو، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة ، والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي.

هذا اللقاء لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل عكس إرادة سياسية قوية لتعميق التعاون بين مصر وأحد أبرز الكيانات الدولية التي تمثل القطاع السياحي الخاص على مستوى العالم. ويهدف هذا التعاون إلى خلق بيئة داعمة لنمو السياحة وضمان استدامتها، مما يساهم في تحويل القطاع السياحي إلى محرك رئيسي للتنمية الشاملة، وهو ما أكد عليه الخبراء والمراقبون الذين رأوا في هذا اللقاء رسالة طمأنة للمستثمرين والسياح من كافة أنحاء العالم حول استقرار مصر وقدرتها على استعادة ريادتها السياحية.

وفي سياق تحليل هذه الخطوات، أشار محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات إعلامية، إلى أن الاهتمام العالمي المتزايد بالسياحة المصرية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لوجود رؤية واضحة لدى القيادة السياسية تضع هذا القطاع في مقدمة أولوياتها. ووصف عثمان الدعم الرئاسي والمبادرات المستمرة بأنها كانت بمثابة قبلة الحياة لصناعة السياحة، خاصة بعد الفترات العصيبة والاضطرابات التي شهدتها البلاد في سنوات سابقة، مؤكداً أن وعي القيادة السياسية بقيمة هذا القطاع قد انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية السياحية.

وأضاف أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ يمثل دلالة قوية على قوة الدولة المصرية وقدرتها على توفير الأمن والأمان لضيوفها دون الحاجة إلى قوانين استثنائية، وهو ما يعطي انطباعاً إيجابياً جداً لدى السائح الأجنبي الذي يبحث دائماً عن الاستقرار والأمان كشرط أساسي لاختيار وجهته السياحية. أما من الناحية الاقتصادية، فإن الأرقام تعكس الدور المحوري للسياحة في دعم الاقتصاد القومي، حيث يساهم هذا القطاع بنحو 18% من إجمالي العملة الصعبة التي تدخل البلاد، وهو رقم يعكس أهمية القطاع في ميزان المدفوعات المصري.

ولا يقتصر تأثير السياحة على الدخل المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل شبكة واسعة من الصناعات المرتبطة بها، حيث تعتمد نحو 52 صناعة مختلفة على النشاط السياحي، بدءاً من النقل والفنادق وصولاً إلى الحرف اليدوية والزراعة المحلية، مما يوفر فرص عمل لنحو 4 ملايين فرد. هذا الترابط العضوي يجعل من تطوير السياحة وسيلة فعالة لمحاربة البطالة وتحسين مستوى معيشة ملايين المصريين في مختلف المحافظات، وهو ما يعزز من قيمة الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا المجال.

وعلى صعيد التنافسية العالمية، استطاعت مصر أن تثبت كفاءتها رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة بها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفها كأكثر الدول أماناً في المنطقة على المستوى السياحي وفقاً لتقارير دولية صادرة عن كبرى المجلات وصناع السياحة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التفوق جعل القاهرة تحتفظ بنصيب الأسد من السياحة الثقافية والشاطئية، مدعومة بافتتاحات عالمية كبرى مثل المتحف المصري الكبير وطريق الكباش، والتي أصبحت نقاط جذب عالمية غير مسبوقة.

وتؤكد الإحصائيات أن القاهرة تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث الطلب على السياحة الثقافية، مع وجود توقعات بتوافد نحو 27 مليون شخص يرغبون في زيارة العاصمة المصرية خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يشير إلى وجود فرص نمو هائلة يمكن استغلالها لزيادة الموارد المالية للدولة. وبالرغم من أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد أدت إلى تعطل الوصول إلى هدف 18 مليون سائح في العام الماضي، إلا أن القطاع حقق أعلى نسبة دخل في تاريخه قبل اندلاع الصراعات الأخيرة، مما يثبت مرونة الصناعة السياحية المصرية وقدرتها على التكيف.

ويؤكد الخبراء أن النجاح السياسي والدبلوماسي الذي تحققه مصر في بناء علاقات متميزة مع مختلف دول العالم ينعكس بشكل مباشر على تدفق السياح، حيث إن السياحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار السياسي. وبناءً على ذلك، فإن استمرار النهج الحالي في الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الدولية مثل المجلس العالمي للسفر والسياحة سيضمن لمصر ليس فقط استعادة مكانتها، بل والقفز بها إلى مستويات قيادية جديدة تجعل منها الوجهة الأولى عالمياً في مجال السياحة الثقافية والترفيهية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السياحة المصرية الرئيس السيسي المجلس العالمي للسفر والسياحة الاقتصاد الوطني السياحة الثقافية

United States Latest News, United States Headlines