تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان المصري لتحقيق حوكمة تشريعية شاملة

تقرير مفصل حول اللقاء التشاوري بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير التشريعات الوطنية بما يخدم حقوق الإنسان ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

في خطوة تهدف إلى ترسيخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على التكامل والتنسيق المؤسسي، شهدت الأروقة التشريع ية ال مصر ية لقاءً تشاورياً رفيع المستوى عقده المجلس القومي ل حقوق الإنسان مع أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

هذا اللقاء لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل جاء كضرورة ملحة لتقييم الأداء العام للمجلس وبحث السبل الكفيلة بتطوير أدواته لزيادة تأثيره الإيجابي في المجتمع. وقد أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، أن الرؤية الحالية للمجلس لا تنطلق من منطلق الوصاية على أي جهة أو ادعاء الصواب المطلق، بل تقوم فلسفتها على فتح قنوات الاستماع المتبادل بين كافة الأطراف المعنية.

وشدد جمال الدين على أن المرحلة الراهنة تتطلب الارتقاء بالعلاقة مع أعضاء البرلمان إلى مستوى جديد من التعاون المستدام، بحيث لا يقتصر الحوار على مناقشة نصوص القوانين عند صياغتها فحسب، بل يمتد ليشمل مناقشة السياسات العامة للدولة، وهو ما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين من خلال تحويل الحوارات البناءة إلى تشريعات فعالة تخدم الحوكمة العامة وتعزز المشاركة الشعبية الواسعة. من جانب آخر، سلطت مداخلات نائب رئيس المجلس، محمد أنور السادات، الضوء على فجوة جوهرية تظهر أحياناً بين النصوص التشريعية وتطبيقاتها على أرض الواقع.

حيث أشار السادات إلى أن بعض التشريعات التي صدرت في الفترات الماضية قد تسببت في مشكلات تنفيذية نتيجة عدم مواءمتها الكاملة مع الواقع العملي، وهو تحدٍ يمكن تجاوزه من خلال تفعيل لجان الاستماع وتبادل الرؤى بين المشرعين والخبراء الحقوقيين قبل إقرار القوانين. وأوضح السادات أن الشراكة المستمرة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان المصري تمثل ضرورة استراتيجية، خاصة عند التعامل مع المحافل والمنظمات الدولية، حيث يعمل المجلس كغرفة رقابة ومحاسبة وطنية، مما يعطي مصداقية أكبر أمام العالم بأن مصر تمتلك آليات ذاتية للرقابة والتقييم وضمان الحقوق والحريات، وهو ما يتطلب تنسيقاً كاملاً مع السلطة التشريعية لضمان اتساق الرؤية الوطنية في المحافل الخارجية.

وفي سياق متصل، أثارت المناقشات قضايا اجتماعية شائكة تمس صلب حياة المواطن اليومية، حيث أشار النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إلى وجود مؤشرات على تحول قطاعي التعليم والسكن إلى نوع من الفرز الطبقي الذي ينعكس سلباً على تكافؤ الفرص في سوق العمل. وطالب المغاوري بأن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان شريكاً أصيلاً في كافة المناقشات المتعلقة بمشروعات القوانين التي تمس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

كما تطرق إلى قضية قوانين الأسرة المصرية، منادياً بضرورة وجود قانون موحد وشامل للأسرة يجمع كافة الفئات بما في ذلك المسيحيين، لمنع أي انقسام مجتمعي قد ينتج عن تعدد التشريعات في هذا الشأن الحساس، مؤكداً أن الوحدة التشريعية في القضايا الأسرية تعزز التماسك المجتمعي. ختاماً، أكد النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، على أن جودة التشريع هي انعكاس مباشر لجودة الحوار الذي يسبقه، وهو ما يستوجب إيجاد إطار مؤسسي دائم يجمع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وغرفتي البرلمان.

هذا التوجه يهدف إلى الانتقال من مرحلة الحوارات المتقطعة إلى مرحلة التشريع الممنهج الذي يستند إلى دراسات حقوقية واجتماعية دقيقة. وفي ذات السياق، تواصل الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهودها في مناقشة المقترحات الرامية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، والتي من المتوقع أن تكون بمثابة خارطة طريق جديدة تهدف إلى تحسين مؤشرات حقوق الإنسان في مصر، وتعزيز سيادة القانون، وضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة





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