تعطل الخط الثالث للمترو بسبب شخص مهتز نفسيًا

توقف جزئي لحركة القطارات بالخط الأخضر للمترو بعد قيام شخص يعاني من اضطراب نفسي بالقفز على القضبان، مما أدى إلى تكدس الركاب في محطتي العباسية وعبده باشا قبل إعادة التشغيل تدريجيًا.

كشف مصدر مطلع بشركة مترو الأنفاق عن السبب الحقيقي وراء تعطل حركة القطارات ب الخط الثالث "الخط الأخضر"، والذي أدى إلى توقف جزئي للتشغيل و تكدس الركاب بمحطتي العباسية وعبده باشا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن الواقعة بدأت عندما قام شخص يعاني من اضطراب نفسي بالقفز على قضبان السكة الحديد داخل إحدى محطات الخط، مما دفع عددًا من الركاب لمحاولة التدخل لإنقاذه، الأمر الذي اضطر معه برج التحكم إلى إيقاف حركة القطارات بشكل فوري حفاظًا على سلامة الركاب والمارة. وأضاف المصدر أن إدارة المترو اتخذت قرارًا بفصل التيار الكهربائي ووقف التشغيل مؤقتًا للتعامل مع الموقف الطارئ، بالتزامن مع إخطار الجهات الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث على الفور.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط الشخص وإبعاده عن مسار التشغيل، مع تقديم المساعدة النفسية له. وأشار المصدر إلى أن هذا التوقف المفاجئ تسبب في حدوث تكدسات كبيرة بمحطات الخط، خاصة محطتي العباسية وعبده باشا، حيث تجمع المئات من الركاب في انتظار استئناف الخدمة. وأكد أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها بشكل تدريجي بعد انتهاء الإجراءات الأمنية والفنية، إلا أنها لا تزال تعمل بوتيرة أقل من المعدلات الطبيعية لفترات التقاطر، وذلك لحين عودة الاستقرار الكامل للتشغيل وانتظام الخدمة على كامل الخط.

يذكر أن حوادث إلقاء النفس على قضبان المترو تتكرر بين الحين والآخر، مما يستدعي تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في المحطات، وتركيب حواجز حماية على الأرصفة، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني للتصدي لمثل هذه الحالات. وتعمل إدارة المترو بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم النفسي للمضطربين نفسيًا، ومحاولة الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على حركة النقل اليومية للملايين.

وقد تقدمت إدارة المترو باعتذار للركاب عن الإزعاج الذي حدث، مؤكدة أن سلامة المواطنين هي الأولوية القصوى، وأنهم يعملون على تحسين الخدمة وتطوير البنية التحتية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل





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مترو الأنفاق الخط الثالث تعطل مهتز نفسي تكدس الركاب

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