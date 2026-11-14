تعطل أنظمة المراقبة الجوية في الولايات المتحدة يعطل آلاف الرحلات

تعطل أنظمة الاتصالات الجوية في الولايات المتحدة أدى إلى تعليق الرحلات لمدة 4 ساعات وتأثيرات واسعة على الرحلات العابرة للأطلسي، حيث يعمل المسؤولون على استعادة النظام.

استأنفت حركة الطائرات في الولايات المتحدة نشاطها مساء الجمعة بعد توقف دام نحو أربع ساعات، وذلك عقب خلل مفاجئ أصاب أنظمة المراقبة الجوية في البلاد. جاء هذا التوقف الكبير بعد أن أصدرت السلطات الأمريكية قراراً بوقف إقلاع جميع الرحلات داخل الحدود الوطنية بشكل كامل، استجابة لتقارير تشير إلى اضطراب شديد في حركة الطيران وإلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية على مستوى البلاد. ورغم استئناف عمليات الإقلاع، فقد حذرت السلطات المعنية من أن العودة إلى الوضع التشغيلي الطبيعي ستستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لأن العديد من الطائرات والطواقم أصبحت خارج مواقع تمركزها المعتادة، مما يخلق اختناقات في الجداول الزمنية.

أسباب تقنية تؤدي لانهيار أنظمة الاتصالات

أوضح وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أن السبب الجذري لهذا الانقطاع يعود إلى إدخال تقنيات حديثة إلى نظام قديم ومتهالك لمراقبة الحركة الجوية، مما أدى إلى تحميل النظام فوق طاقته الاستيعابية وتسبب في تعطله تماماً. وأكد مولين أنه لا يزال يستبعد احتمال حدوث انقطاع آخر في الخدمة، مشدداً على أن الخلل لم يكن مرتبطاً بهجوم إلكتروني، حيث لم تظهر أي مؤشرات تدعم هذا الاحتمال حتى الآن. فيما يلي، يعمل المسؤولون على تحديد الأسباب الدقيقة للخلل الفني وتقييم التداعيات الاقتصادية واللوجستية الواسعة النطاق التي خلفها هذا الحدث.

Also read وكيل زراعة الشيوخ: توجيهات الرئيس بحل أزمة الدهابة تعكس حرص الدولة على حماية أرزاق المواطنين

تفسيرات وزارية وتأثيرات على الشبكات الجوية

من جانبه، أوضح وزير النقل شون دافي أن عدم استقرار أنظمة الاتصالات اللاسلكية وشاشات الرادار هو ما دفع السلطات إلى اتخاذ القرار الحاسم بتعليق الإقلاع على المستوى الوطني. وكان هذا الإجراء الأول من نوعه منذ يناير 2023، عندما أدى تعطل نظام حاسوبي رئيسي تابع لإدارة الطيران الاتحادية إلى توقف الرحلات سابقاً، والثاني منذ تعليق حركة الطيران عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001. وقد تسبب هذا التوقف المفاجئ في تحويل مسار مئات الرحلات الجوية وتعطيل خطط سفر أعداد كبيرة من الركاب حول العالم.

تداعيات واسعة على الرحلات العابرة للأطلسي

امتدت آثار الأزمة لتشمل الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي، حيث أزالت المنظمة المعنية صباح السبت إشعاراً سابقاً بوقف الرحلات المتجهة من أوروبا إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، ظل الحجم الكامل للاضطرابات المتوقعة على هذه الرحلات العابرة غير واضح تماماً، وسط توقعات باستمرار التأخيرات والإلغاءات خلال يوم السبت. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن تداعيات الأزمة استمرت في التأثير سلباً على الرحلات الأوروبية خلال صباح اليوم، مما يعكس تعقيد الشبكة الجوية العالمية واعتمادها المتبادل.

Advertisement

استدامة الاضطراب وتحديات إعادة التوازن

تشير التقارير إلى أن استعادة التوازن للجدول الزمني للطيران ستواجه تحديات كبيرة، حيث أن إعادة توزيع الطائرات والطواقم إلى مواقعها الأصلية يتطلب وقتاً وجهداً لوجستياً ضخماً. وتظل السلطات الأمريكية تتعامل مع الموقف بحذر شديد، مؤكدة على أهمية عدم التسرع في إقرار أن النظام عاد بالكامل إلى طبيعته. ويتوقع خبراء النقل الجوي أن تستمر التأثيرات المترتبة على هذا الخلل التقني في الظهور على مدار الأيام المقبلة، مما يؤثر على تجربة المسافرين وكفاءات شركات الطيران.

في الختام، يظل التركيز الحالي منصباً على مراقبة استقرار الأنظمة الجديدة ومراقبة أي مؤشرات إضافية قد تشير إلى استمرار الهشاشة في البنية التحتية للمراقبة الجوية. وتظل هذه الحادثة تذكيراً بضرورة الاستثمار المستمر في تحديث الأنظمة الحيوية لضمان استمرارية الخدمات الجوية بأمان وكفاءة في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في إدارة السماء.