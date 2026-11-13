تعطل الاتصالات يوقف الرحلات الجوية في المطارات الأمريكية وسط تحذيرات من استمرار الأزمة

تعطل أنظمة الاتصالات في المطارات الأمريكية أدى إلى توقف الرحلات الجوية وتكدس المسافرين، مع تأكيد عدم وجود هجوم سيبراني ووصف الأزمة بأنها تحتاج وقتاً للاستقرار.

شهدت المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة اضطراباً كبيراً في حركة الطيران، وذلك نتيجة تعطل شامل في أنظمة الاتصالات التي تعتمد عليها هذه المنشآت الحيوية. وقد أدى هذا الخلل التقني إلى توقف العديد من الرحلات الجوية ، مما تسبب في تكدس شديد للمسافرين داخل صالات المطارات وارتباك واسع النطاق في جداول السفر اليومية.

آلية التأثير على حركة الطيران الجوي

أكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن الطائرات الموجودة حالياً في الأجواء ستواصل رحلاتها بشكل طبيعي حتى وصولها إلى وجهاتها، بينما تم تقييد تحرك الطائرات التي لم تقلع بعد على الأرض. وقد أبلغ مسؤولون بشركات الطيران وسائل الإعلام بأنهم يحذرون من احتمالية الاضطرار إلى وقف العمليات الجوية بالكامل حتى نهاية اليوم، في حال لم يتم استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن.

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كما أفادت التقارير أن إدارة الطيران الفيدرالية américaine قد أوضحت أن بعض الطائرات القادمة إلى الولايات المتحدة قد تضطر إلى الانتظار في الجو لفترات طويلة قبل السماح لها بالهبوط، وذلك بسبب عدم استقرار أنظمة المراقبة والاتصال على الأرض. وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان السلامة الجوية في ظل غياب المعلومات الدقيقة عن توفر المدرجات والأنظمة الأرضية.

تحديد سبب الأزمة ونفي الهجمات السيبرانية

في خطوة لتهدئة المخاوف الأمنية، ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أن عطل الاتصالات بالمطارات لا يبدو أنه ناجم عن هجوم سيبراني متعمد. وقد ساعد هذا التوضيح في توجيه الجدل العام نحو الأسباب التقنية المحتملة للمشكلة بدلاً من التصورات الأمنية أو العسكرية.

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وتشير التقارير إلى أن نحو ألف رحلة دولية كانت تتجه حاليًا إلى مطارات أمريكية، وهي تواجه تأخيرات غير مسبوقة بالتزامن مع المشكلات في الاتصالات ووقف الرحلات الداخلية. هذا العدد الكبير من الرحلات العالقة يسلط الضوء على الاعتماد الكلي للبنية التحتية الأمريكية للتواصل الرقمي في إدارة تدفقات السفر العالمية.

التداعيات الاقتصادية والجدول الزمني للاستقرار

صرح وزير الأمن القومي الأمريكي بأن إعادة حركة الطيران إلى طبيعتها ستحتاج إلى وقت معين، مما يعني أن المسافرين قد يواجهون استمراراً في التأخيرات خلال الأيام القليلة المقبلة. ولم يتم تحديد ساعة دقيقة لعودة الوضع إلى كامل عودته، لكن المسؤولون يرون أن الوقت هو العامل الحاسم في حل هذه الأزمة التقنية المعقدة.

هذا الحدث يعكس مدى هشاشة البنى التحتية الرقمية الحيوية التي تدعم الاقتصاد العالمي، وكيف يمكن لخلل تقني واحد أن يؤثر على ملايين المسافرين والشركات المرتبطة بالنقل الجوي على مستوى العالم.