تعطيل شامل للرحلات الجوية في أمريكا: ترامب ينفى الهجوم السيبراني

إلغاء تعليق الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بعد فوضى عارمة أثرت على مئات الآلاف، مع نفي ترامب ووزارتي الأمن الداخلي والهجوم السيبراني أو الذكاء الاصطناعي.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، تصريحات واضحة تفيد بأن التعطيل الواسع النطاق للرحلات الجوية في الولايات المتحدة لا يعزى إلى أي هجوم إلكتروني أو تدخل ذكاء اصطناعي، مما دفع السلطات لإلغاء أمر وقف الإقلاع المفاجئ الذي ساد البلاد.

تفاصيل الأزمة الجوية والتعطيل الوطني

سادت حالة من الفوضى والارتباك الشديد في المطارات عبر كامل أراضي الولايات المتحدة، حيث أدى تعليق نادر وغير مسبوق لجميع الرحلات الجوية الأمريكية إلى تقطع أرحام مئات الآلاف من المسافرين المحبطين في مختلف الولايات.

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في نيويورك بالتحديد، شهد مطار لاغوارديا المزدحم مشاهد حزن وانكسار، حيث وصلت جانيس لويلين، البالغة من العمر 61 عاماً، إلى حد البكاء بسبب احتمالية تفويتها حفل زفاف ابنتها في تورونتو، مما جعلها تعبر عن يأسها من فقدان عقلها بسبب هذه الفوضى.

كما واجه مسافرون آخرون في لاس فيغاس معلومات متضاربة حول مدة التأخير، حيث أخبر بعضهم بأن رحلاتهم تأجلت بسبب الرياح، بينما ذكر موظفوها أن التعليق قد يستمر ثماني ساعات أو حتى أربعة وعشرين ساعة كاملة.

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موقف ترامب والأمن الداخلي من الأزمة

أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين رسمياً عدم وقوع أي هجوم إلكتروني على البنية التحتية الوطنية، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب تولى قيادة التعامل مع الأزمة فور وقوعها.

وقال مولين إن الإدارة وفرت الموارد ووسائل التواصل اللازمة للتحرك بسرعة فائقة، مضيفاَ أنه لا يوجد أي سبب للربط بين مشاكل اليوم وشركة مايكروسوفت أو انقطاع الخدمات الرقمي.

وفي تصريح لشبكة سي بي إس نيوز، أكد الرئيس السابق للمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل روبرت سوموالت أن هذا الحجم من التوقف الأرضي لم يحدث في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

أسباب فنية وتقنية معروفة للنظام

أشار روبرت إل سوموالت إلى أن الانقطاعات تبدو ناجمة عن مشاكل في المراكز ال22 لمراقبة الحركة الجوية الواقعة على ارتفاعات عالية، والتي تتحكم في الطائرات بعد تجاوز ارتفاع 12000 قدم.

وأضاف أن إدارة الطيران الفيدرالية أدركت المشكلة واتخذت القرار الصحيح بوقف الإقلاع حتى يتم حل الخلل، مشيراً إلى أن الأنظمة لا تزال تعتمد تقنيات قديمة قد تتطلب تحديثات عاجلة.

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وكان الكونغرس قد وافق العام الماضي على تخصيص 12.5 مليار دولار لتحديث هذه الأنظمة، بينما تعهدت الإدارة باستبدال الأجهزة التي تعتمد على الأقراص المرنة القديمة بحلول نهاية عام 2028.

تداعيات الواقع وآفاق الاستعادة

أعرب مسافرون مثل تايلور براذرز وجاك فورميساني عن صدمتهم بعد إلغاء رحلاتهما إلى نيويورك، بينما انتظر آخرون مثل ميخا فاينستين في بالتيمور معلومات أكثر وضوحاً من الطاقم.

وذكرت شركة أمريكان إيرلاينز أن الرحلات الموجودة حالياً في الجو ستواصل مسارها، مؤكدة حشد كل الطاقات لضمان وصول العملاء بمجرد رفع قرار وقف الرحلات.

وفي سان فرانسيسكو، أتاح المطار رحلات متجهة إلى المحيط الهادئ وهوايا، بينما يركز مولين حالياً على استعادة الاتصالات وإنزال جميع الرحلات الجوية على الأرض بأمان.