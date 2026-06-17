تعلن مديرية التعليم في القاهرة عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026

تعلن مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026، بعد أن تمت عمليات التصحيح والمراجعة والرصد في الإدارات التعليمية.

تعلن مديرية التربية و التعليم في محافظة القاهرة عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2026، بعد أن تمت عمليات التصحيح والمراجعة والرصد في الإدارات التعليم ية.

ويأتي هذا الإعلان بعد مواصلة العمل على مدار الأيام الماضية وإلغاء الإجازات لإنجاز النتيجة، لضمان حصول كل طالب وطالبة على حقه. وسيتم إتاحة النتيجة بعد فترة قصيرة برسوم، ثم تتاح على الموقع الرسمي لمديرية التعليم في القاهرة. فيما يتابع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، النتيجة بعد ساعات قليلة، بحضور الدكتورة همت أبو كيلة، مديرة المديرية.

وفي نفس الوقت، يُكشف عن مفاجأة من المنتخب المصري بعد لقاء بلجيكا، حيث يؤكد مسؤولو المنتخب أن عقديهم انتهى قبل المونديال، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المنتخب المصري





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة مديرية التعليم التعليم الاقتصاد

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة في الأجورتبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر إلى 18 يونيو، مع صرف القيم الحالية دون زيادات، على أن تطبق الزيادات الجديدة في يوليو 2026.

Read more »

مصر ونيوزيلندا.. ذكريات لا تعرف الهزيمة وحلم التأهل التاريخي يداعب الفراعنةمع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره امنت نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026،

Read more »

ضربة موجعة لإنجلترا قبل المونديال.. إصابة ليفرامينتو تُربك حسابات توخيلتلقى المنتخب الإنجليزي ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب المدافع

Read more »

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلةأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الخميس 18 يونيو 2026 وحتى الاثنين 22 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار

Read more »

باليوم والساعة .. مواعيد الجولة الثانية والثالثة بالمونديالتنطلق مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات بكأس العالم 2026 والمقام في الولايات المتحده

Read more »

فتحي سند يتغنّى بمنتخب فرنسا بعد الفوز على السنغال بكأس العالم 2026حقق منتخب فرنسا فوزًا مُستحقًا على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

Read more »