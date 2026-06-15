تعليمات عاجلة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديري المديريات التعليمية خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

أصدر وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني تعليم ات عاجلة لمديري المديريات ال تعليم ية خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس. ووجه وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، بسرعة موافاة الوزارة ببيانات جميع المدارس الجاهزة للتشغيل ولم تدخل الخدمة حتى الآن بهدف بدء تشغيلها بال عام الدراسي المقبل .

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الإستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل، موجهًا مديرى المديريات التعليمية بسحب الكتب الدراسية التي تمت طباعتها للعام الدراسي المقبل من مخازن الوزارة، لتوزيعها على الإدارات التعليمية. وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات المبكرة الخاصة بالعام الدراسي الجديد. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2026/2027، حيث تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر 2026.

وسيستمر العام الدراسي حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والذي يبدأ اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، والذي يبدأ اعتبارًا من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جدول امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، والذي يبدأ اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جدول امتحانات الدور الأول للصف الثاني بكالوريا، والذي يبدأ اعتبارًا من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، والذي يبدأ اعتبارًا من 26 يونيو 2027 وحتى 21 يوليو 2027.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جدول إجازة نصف العام، والتي تبدأ اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027





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