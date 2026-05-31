أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات هامة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن إعادة امتحان مادة البرمجة، وقررت عقد امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

أعلنت إدارة الدقي ال تعليم ية تعليم ات هامة ل طلاب الصف الأول الثانوي بشأن إعادة امتحان مادة ال برمجة ، وقررت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عقد امتحان الفرصة الثانية ل طلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة ال برمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيرو.

والحصول على شهادة البرمجة الدولية بعد غد الثلاثاء 2 يونيو 2026، في محافظات الجيزة - الشرقية - الاسكندرية - البحيرة - سوهاج - المنيا - بني سويف - قنا - الاقصر - الاسماعيلية - اسوان - بورسعيد - جنوب سيناء. وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم عقد امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيرو الأربعاء 3 يونيو 2026 في محافظات القاهرة - القليوبية - الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - الفيوم - اسيوط - دمياط - شمال سيناء - البحر الاحمر - السويس - مطروح - الوادي الجديد.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواكبة التطور التكنولوجي واكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة باعتبارهما ضرورة حتمية فى ظل المتغيرات العالمية، وإدخال مواد حديثة تلبي متطلبات سوق العمل، وهو ما تسعى الوزارة إلى ترسيخه فى مهارات طلاب الصف الأول الثانوي عبر تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب المتفوقين والمتميزين في مجال البرمجة سيحصلون على فرص للعمل أونلاين مع شركات يابانية، في إطار توجه الوزارة لدعم مهارات التكنولوجيا وربط التعليم بسوق العمل.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، من خلال الاهتمام بتدريس البرمجة وتنمية مهارات الطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة





