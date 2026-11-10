تعليم البحيرة يكريم الفائزين بـ 3 مراكز جامعية في مسابقات الرائد والأخصائي المثالي

مديرية تعليم البحيرة تحتفل بتفوق 9 معلمين حاصلين على مراكز متقدمة في الجمهورية ضمن مسابقات الرائد والأخصائي المثالي لعام 2025/2026 تحت رعاية الوزار والمحافظ.

أقامت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة حفل تكريم رسمي لتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات الرائد العام والرائد المثالي و الأخصائي المثالي ، وذلك لتقدير جهودهم التربوية المتميزة. وقد ترأس الحفل يوسف الديب وكيل الوزارة، الذي أثنى على الدور المحوري لهذه الأنشطة في صقل شخصية الطالب وتنمية مواهبه القيادية، مشدداً على أن هذا التكريم يعكس التزام الإدارة بتعزيز الانتماء الوطني والعمل الجماعي بين الطلاب.

تفاصيل الفائزين بالمراكز الجمهورية

حظيت محافظة البحيرة بثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات العام الدراسي 2025 / 2026، حيث استحوذت على المركزين التاسع والمركز الثالث في مختلف الفئات. وقد تم تكريم فاطمة سعد علي علام مديرة مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بإدارة بندر دمنهور التعليمية، والتي احتلت المركز الأول على مستوى المحافظة والمركز التاسع على صعيد الجمهورية في مسابقة رواد العموم.

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كما نال محمد أنور احمد السعيد مدير مدرسة أبو بكر الصديق بإدارة حوش عيسى التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة رواد العموم، بينما حصلت فاتن ثابت حامد حافظ مديرة مدرسة فاطمة الزهراء بإدارة بندر دمنهور التعليمية على المركز الأول محلياً والمركز الثالث جمهورياً في نفس المسابقة، مما يؤكد التفوق الملحوظ في قطاع الرواد.

في فئة الرائد المثالي، تميزت رشـا فتحي الفخراني رائدة مدرسة الإرشاد المشتركة بإدارة كوم حمادة التعليمية بالمركز الأول على مستوى المحافظة، بينما جاءت صفاء محمد العربى على حسن رائدة مدرسة محمودية الثانوية الفنية بإدارة المحمودية التعليمية حاصلة على المركز الأول محلياً والمركز التاسع جمهورياً، لتؤكد هذه النتائج القوة التنافسية العالية للمعلمين في المحافظة.

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أما في فئة الأخصائي المثالي، فقد حصدت حنان السيد أحمد اللبودى أخصائية مدرسة الشهيد محمد حامد عاشور بإدارة الرحمانية التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة. وانضمت إليها دميانة عبدالملاك راغب أخصائية مدرسة هدى شعراوي بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية ورـحاب مصطفى شكرى أخصائية المدرسة الثانوية بنات بإدارة بندر دمنهور التعليمية، واللتان حصدتا المركز الأول محلياً أيضاً، مما يشير إلى نقلة نوعية في أداء الأخصائيين الاجتماعيين.

موقف وزارة التربية والتعليم والمحافظ

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة أن الأنشطة التربوية تُعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، مشيداً بالجهود الاستثنائية التي يبذلها الأخصائيون الاجتماعيون ورواد الاتحادات الطلابية. ولفت إلى أن المديرية تواصل دعم المتميزين وتحفيزهم من خلال توفير المناخ المناسب للإبداع والابتكار، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعملية التعليمية والتربوية.

جاء الحفل تحت رعاية رسمية عالية المستوى، تشمل كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة. ويعتبر هذا الحدث خطوة استراتيجية لتعزيز دور الأنشطة اللاصفية كعنصر داعم للمنهج الدراسي، وتسليط الضوء على العاملين في مجال التربية الاجتماعية والإتحادات الطلابية كركيزة أساسية للنهضة التعليمية.

تأثير المكاسب على منظومة التعليم

يعكس تحقيق هذه المراكز المتقدمة مستوى التميز الذي تشهده منظومة الأنشطة التربوية في المحافظة، حيث تمكنت فرق العمل من التفوق على منافسيهم في صعيد الجمهورية. ويشكل هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل إنجازات تعليم البحيرة، مما يعزز مكانتها كمركز ريادي في إنتاج الكوادر التربوية القادرة على المنافسة المحلية والوطنية.

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وأشارت التقارير إلى أن الحفل كان فرصة لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم من خلال الأنشطة الطلابية المتنوعة التي يقودها هؤلاء الفائزون. وقد قام وكيل الوزارة بتقديم التهاني المخصصة لجميع الفائزين، مع التأكيد على ضرورة مواصلة مسيرة التميز لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم تعليم البحيرة عالياً، وتساهم في تطوير جودة التعليم الشامل.

ويأتي هذا التكريم في إطار الخطة الشاملة لدعم الأنشطة التربوية وتعزيز دورها الحيوي في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته القيادية والإبداعية. وتهدف الإدارة من وراء هذه المبادرات إلى خلق جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية، من خلال بيئة تعليمية محفزة تشجع على التميز الأكاديمي والسلوكي معاً، مما يضمن استمرار الريادة المحلية والوطنية.