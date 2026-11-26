أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقديم تعويضات مالية وعينية لأسر ضحايا حريق الوراق تشمل شهادات استثمار وعربات بديلة تنفيذاً لتوجيهات السيسي.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بشكل رسمي عن قرار الحكومة بتقديم حزمة من التعويضات الاستثنائية لأسر الضحايا والمتأثرين بحادث الحريق الذي وقع في منطقة الوراق. وتأتي هذه الخطوة الإنسانية والاقتصادية استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتهدف إلى تقديم الدعم الملموس للمتعاملين مع المأساة.

تفاصيل التعويضات المالية والعينية المقدمة

شملت خطة الدعم المعلن من قبل الحكومة توفير شهادات استثمار مخصصة لأسر الضحايا، وهي أدوات مالية مصممة خصيصاً لضمان عائد مالي مستقر ودوري يمكنهم من إدارة حياتهم بعد الخسارة الفادحة. بالإضافة إلى الجانب المالي، تضمنت التعويضات توفير سيارات بديلة تماماً للأسر التي فقدت مركباتها في حادث الحريق المأساوي، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع المصرفي ورجال الأعمال.

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وأكد رئيس الوزراء أن هذا النوع من التعويضات يتجاوز المبالغة النقدية التقليدية ليشمل دعماً مادياً طويل الأمد يضمن استقرار الأسر المتضررة. وقد تم التنسيق مسبقاً مع البنوك ورجال الأعمال لاستيعاب هذه التعويضات وتسهيل إجراءات صرفها وتقديمها للمستفيدين بأسرع وقت ممكن.

تفعيل أجهزة الدولة وغرفة الأزمات

من جانب آخر، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع أجهزة الدولة المعنية قد تحركت بشكل فوري ومتزامن بمجرد وقوع الحادث. وتضمنت هذه الاستجابة السريعة تفعيل غرفة الأزمات المركزية بالإضافة إلى غرف الأزمات والسيطرة الموجودة في الوزارات المعنية لضمان متابعة دقيقة للتطورات.

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وكانت الأولوية القصوى التي حددتها الدولة منذ اللحظة الأولى هي التركيز على الجانب الإنساني الطارئ، المتمثل في إسعاف المصابين وتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية لهم. وتم هذا العمل بالتنسيق المستمر مع وزير الصحة والسكان، والذي أشرف شخصياً على نقل جثامين الضحايا إلى المستشفيات بسرعة فائقة وفقاً للإجراءات المعمول بها.

وشدد رئيس الوزراء على أنه تابع تطورات الحادث بشكل مباشر مع الوزراء المعنيين، وذلك تنفيذًا صارمًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكدت على ضرورة سرعة تقديم الرعاية الشاملة لكل من المصابين وأسر المتوفين، دون أي تأخير في الاستجابة.

دور وزيرة التضامن والتنسيق الحكومي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحادث الذي وقع في إمبابة بمحافظة الجيزة يستدعي تضامناً كاملاً من جانب الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال. وأشار إلى أن حجم الألم والمعاناة الذي لحق بأسر الضحايا والمصابين هو أمر يفوق بكثير ما يمكن أن تجبره أي مبالغ تعويضية، مهما بلغت قيمتها المالية.

ولذلك، فقد طلب رئيس الوزراء بشكل مباشر من وزيرة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بالدولة تقديم أقصى درجات الرعاية الممكنة، مع التأكيد على صرف أكبر تعويضات ممكنة تليق بحجم المأساة. كما دعا القطاع الخاص والبنوك للمشاركة الفعالة في تقديم هذه التعويضات الاستثنائية لدعم الأعباء المالية عن الأسر.

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وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لمتابعة ملف التعويضات هذا بشكل مستمر، مشدداً على أن وزيرة التضامن الاجتماعي تتحمل مسؤولية رئيسية في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم الدعم اللازم دون عوائق.

زيارة ميدانية للمصابين وتعازي رسمية

قبل الإعلان عن تفاصيل التعويضات، قام الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم بزيارة ميدانية لتفقد الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الشيخ زايد. وجاءت هذه الزيارة للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين في حادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق خط عشرة بحي الوراق، بهدف التأكد من جودة الخدمة المقدمة لهم.

وخلال زيارته، جدد رئيس الوزراء خالص تعازيه للشعب المصري وأسر الضحايا، مشيداً بتكاتف الجميع في هذه المحنة. كما تمنى لجميع المصابين تمام الشفاء والعفو، آملاً عودتهم إلى بيوتهم وأسرهم في أتم الصحة والعافية بعد تجاوزهم للأزمة.