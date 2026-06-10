تعيين موعد وتفاصيل زيادة المعاشات 2026 في مصر

تستعد مصر لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات في يوليو 2026. المقال يتناول موعد الصرف، النسبة المتوقعة، والجهود الحكومية لتحسين دخل أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الإطار القانوني والتوقعات الاقتصادية.

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتطبيق الزيادة السنوية للمعاشات ابتداءً من الأول من يوليو 2026، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

يترقب ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين الإعلان الرسمي عن النسبة المقررة للزيادة، والتي لم تشهد بعد حسمًا نهائيًا. في الوقت الحالي، تعمل الهيئة على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة، ومن المقرر الإعلان عنها فور اكتمال هذه الدراسات. وتشير التوقعات الأولية والدراسات الاقتصادية إلى أن النسبة قد تصل إلى 15%، وهي الحد الأقصى المسموح به قانونياً، وتتماشى مع معدلات التضخم السنوية لضمان استدامة النظام المالي للمعاشات





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